مكرمة في الإسلام.. حسام موافي: قضية المرأة وهمية

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم “إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت”، مشيرا إلى أن تلك الأية بها حقيقة علمية، وهي أن أنثى العنكبوت تقتل الذكر.

وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن “مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون”، مؤكدا أن المرأة مكرمة في الإسلام، القيود التي تم وضعها عليها في القرآن الكريم لتكريمها.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن قضية المرأة وهمية، والله سبحانه وتعالى وضع حدودا على الذكر والأنثى، مؤكدا أن الأنثى مفضلة على الذكر، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، “جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ -يعني: صحبتي، قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك”.