تفتح النفس .. لعزومات رمضان جربي صينية دجاج بالتورتيلا في الفرن

ترغب النساء فى رمضان فى تقديم أصناف مميزة على السفرة وتعد أكلة الـ دجاج بالتورتيلا من الأطباق غير التقليدية التى تجمع بين المذاق الشهى والتكلفة المتوسطة.

نعرض لكم طريقة عمل صينية دجاج بالتورتيلا لعزومات رمضان وذلك من خلال خطوات الشيف شربينى.

مقادير دجاج بالتورتيلا:

مكعبات صدور دجاج

مشروم “ حسب الرغبة”

فلفل حار

بصل أخضر

ثوم

عيش تورتيلا

زبدة

كريمة حامضة أو لبنة

جبنة شيدر

لبن

بيض

ملح فلفل أسود

طريقة عمل صينية دجاج بالتورتيلا:

سيحي الزبدة في طاسة على الناروشوحي فيه البصل الأبيض والأخضر والثوم المفروم ثم ضعي الفلفل الحار والمشروم والبصل الأخضر

افردي العيش التورتيلا وضعي الكريمة الحامضة ثم ضعي الحشوة ولفيه رول وكررى الخطوات حتى انتهاء الكمية

ادهني الصينية بالسمنة ورصي فيها التورتيلا المحشية ثم احضري بولة متوسطة يخلط اللبن مع البيض جيدا وتضاف إلى وجه مع الجبن الشيدر المبشور وادخلى صينية دجاج التورتيلا فى فرن ساخن مدة عشر دقائق ثم يقدم