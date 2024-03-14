ناديين كبار | مرموش مطلوب بـ 43 مليون جنيه إسترليني

أعلن الإعلامي أمير هشام رغبة نادي آرسنال وليفربول في ضم المصري عمر مرموش.

وكتب هشام من خلال حسابه على فيس بوك:" بعد اهتمام أرسنال وتوتنهام ونيوكاسل

صحيفة بيلد الألمانية| ليفربول يرغب في ضم الدولي المصري عمر مرموش لاعب فرانكفورت الألماني.. والنادي يحدد 43 مليون إسترليني لرحيله ".

وقاد الدولي المصري عمر مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت الألماني لتعادل قاتل أمام فولفسبورج 2-2، فى المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الألماني.

وتواجد عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفرانكفورت ولعب حتى النهاية، وكان فريقه متأخرا 2-1 حتى الدقيقة 92 قبل أن يسجل جناح منتخبنا الوطني هدفا قاتلا لفريقه ويقوده للتعادل 2-2.