حبيبة الشماع وسائق أوبر .. حكاية فتاة الشروق وسبب الوفاة … فيديو

توفيت حبيبة الشماع “ فتاة الشروق ” نتيجة مضاعفات من حادث مروع لمحاولة خطفها على يد سائق أوبر.

حيث القت حبيبة الشماع “ فتاة الشروق ” نفسها من السيارة على طريق السويس هربا من محاولة خطفها علي يد سائق أوبر .

ما ادي الي إصابة حبيبة الشماع إصابات بالغة و تسبب لها في كسر في الجمجمة و نزيف داخلي و غيبوبة دامت ٢١ يوما .







وكانت تسلمت النيابة العامة تفريغا لـ كاميرات المراقبة المتواجدة في طريق السويس مكان حادث ارتكاب سائق أوبر لجريمته لمحاولة خطف حبيبة الشماع فتاة الشروق.

و في الفيديو التالي يكشف صدى البلد تفاصيل الحادث و تفاصيل الوفاة ….