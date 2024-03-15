×
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

حبيبة الشماع وسائق أوبر .. حكاية فتاة الشروق وسبب الوفاة … فيديو

فتاة الشروق
فتاة الشروق
×

توفيت  حبيبة الشماع “ فتاة الشروق ”  نتيجة مضاعفات من حادث مروع لمحاولة خطفها على يد سائق أوبر.

حيث القت حبيبة الشماع “ فتاة الشروق ” نفسها من السيارة على طريق السويس هربا من محاولة خطفها علي يد سائق أوبر . 

ما ادي الي إصابة حبيبة الشماع إصابات بالغة و تسبب لها في كسر في الجمجمة و نزيف داخلي و غيبوبة دامت ٢١ يوما . 



وكانت تسلمت النيابة العامة تفريغا لـ كاميرات المراقبة المتواجدة في طريق السويس مكان حادث ارتكاب سائق أوبر لجريمته لمحاولة خطف حبيبة الشماع فتاة الشروق.

و في الفيديو التالي يكشف صدى البلد تفاصيل الحادث و تفاصيل الوفاة …. 

تفاصيل الحادث خطف حبيبة الشماع حبيبة الشماع فتاة الشروق كسر في الجمجمه طريق السويس نزيف داخلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسجيل من غرفة الـ VAR| هل تعاد مباراة الأهلي و "البنك"؟! ..تفاصيل

الفراخ البيضاء تنخفض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

أقل من 2500 جنيه|الذهب يتراجع مجددا بقوة.. وهذا ثمن عيار21 خامس يوم رمضان

لحظة انهيار والد حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر خلال رؤية جثمانها.. فيديو

اطمئنوا.. السيسي يعلن أخبارا سارة للمصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية

بيان عاجل من حماس ردا علي الدكتور أحمد الطيب وتوجه طلبا عاجلا للأزهر

العلاقة قبل الزواج حلال| الجنة يدخلها غير المسلمين .. علي جمعة يثير جدلاً

أنقذ خطيبته من 4 ذئاب بشرية..حكاية بيبو شهيد الرجولة في أبو النمرس|صور

ترشيحاتنا

دعاء لأبى المتوفى قبل الإفطار يوم الجمعة .. ساعة الاستجابة الآن اغتنمها

مكتب نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يستعد لإجلاء السكان من رفح بعد موافقة بنيامين

حبيبة الشماع وسائق أوبر .. حكاية فتاة الشروق وسبب الوفاة … فيديو

أنقذ خطيبته من 4 ذئاب بشرية.. حبس المتهمين بقـ.تل بيبو في أبو النمرس

ديربي إيطالي وليفربول يواجه أتالانتا.. مواعيد مباريات ربع نهائي الدوري الأوروبي

ما سبب رمضان؟ خطيب المسجد الحرام: شهر خير لابد منه لهذه المِنح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواعيد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل "إمبراطورية ميم"

بإطلالة غير متوقعة| بشرى تثير الجدل بهذه الملابس

ميريام فارس بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور

نسرين طافش تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية| شاهد

فيديو

فتحي عبد الوهاب: سعيد بالمشاركة فى مسلسل المداح 4 .. فيديو

ادعوا له يقوم بالسلامة.. المستشفى تكشف إمكانية عودة أحمد رفعت للملاعب

عاجل .. وفاة حبيبة الشماع وصدمة في التقرير الطبي

خطف الأنظار.. مراحل تصميم ديكورات مسلسل الحشاشين| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ