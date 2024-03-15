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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دون وقوع إصابات أو خسائر بالأرواح..السيطرة على حريق بمزرعة باسوان

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود الأجهزة المعنية من قوات الحماية المدنية والوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو للسيطرة على الحريق الذى شهدته إحدى المزارع داخل قرية أبو غلاب بالرمادى بحرى دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح

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ومن جانبه أوضح إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد تم التعامل الفورى والسريع مع واقعة نشوب الحريق، والذى نجحت قوات الحماية المدنية بالتعاون مع الأهالى فى السيطرة عليه، فيما أسفر عن نفوق 30 رأس من الماشية، وإصابة 10 آخرين ببعض الحروق المتواجدة داخل عدد من الأحواش ، وإحتراق عدد من أشجار النخيل. 

وقال ابراهيم سليمان بأنه بالتوازى مع ذلك جارى تنفيذ أعمال الحصر والتبريد، وتم تحرير محاضر بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات اللازمة من الجهات المختصة.

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