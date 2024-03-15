بإطلالة غير متوقعة| بشرى تثير الجدل بهذه الملابس

حرصت الفنانة بشرى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من جلسة تصوير جديدة خضعت لها.

تألقت بشرى في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت كارديجان جمع بين اللون الفوشيا والأخضر مع بنطلون بنفس الألوان ونسقت معهما بلوفر أسود.

لم تبالغ بشرى في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة للغاية، و اختلفت أراء متابعيها على إطلالتها الجديدة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت بشرى على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها.