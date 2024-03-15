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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بإطلالة غير متوقعة| بشرى تثير الجدل بهذه الملابس

بشرى
بشرى

حرصت الفنانة بشرى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من جلسة تصوير جديدة خضعت لها.

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تألقت بشرى في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت كارديجان جمع بين اللون الفوشيا والأخضر مع بنطلون بنفس الألوان ونسقت معهما بلوفر أسود.

لم تبالغ بشرى في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة للغاية، و اختلفت أراء متابعيها على إطلالتها الجديدة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت بشرى على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها.

بشرى
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