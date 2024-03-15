بيراميدز يصدم الزمالك بشأن رمضان صبحي "تفاصيل"

يقترب نادى بيراميدز من تجديد تعاقد رمضان صبحى لاعب الفريق، خلال الفترة المقبلة، ليغلق بهذا التجديد باب انتقال اللاعب لصفوف الزمالك فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب الناقد الرياضي فتحي سند عبر حسابه علي فيسبوك "قريباً تجديد عقد رمضان صبحي مع بيراميدز من بداية الموسم القادم"

بيراميدز فتح باب المفاوضات مع رمضان صبحى لتجديد تعاقده ليصبح مرتبطًا بعقد سارى لمدة 4 سنوات تبدأ من الموسم المقبل، لاسيما أن رمضان صبحى ما زال متبقى فى عقده مع بيراميدز موسم ونصف.

وارتبط اسم رمضان صبحي بالانتقال إلى صفوف الزمالك خلال الفترة المقبلة.