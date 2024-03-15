عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يصدم الزمالك بشأن رمضان صبحي "تفاصيل"

رمضان صبحي
رمضان صبحي

يقترب نادى بيراميدز من تجديد تعاقد رمضان صبحى لاعب الفريق، خلال الفترة المقبلة، ليغلق بهذا التجديد باب انتقال اللاعب لصفوف الزمالك فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب الناقد الرياضي فتحي سند عبر حسابه علي فيسبوك "قريباً تجديد عقد رمضان صبحي مع بيراميدز من بداية الموسم القادم"

بيراميدز فتح باب المفاوضات مع رمضان صبحى لتجديد تعاقده ليصبح مرتبطًا بعقد سارى لمدة 4 سنوات تبدأ من الموسم المقبل، لاسيما أن رمضان صبحى ما زال متبقى فى عقده مع بيراميدز موسم ونصف.

وارتبط اسم رمضان صبحي بالانتقال إلى صفوف الزمالك خلال الفترة المقبلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجآت في التقرير الطبي لـ وفاة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر

محامي سائق أوبر يفجر مفاجأة بشأن مصير موكله بعد وفاة حبيبة الشماع

تطور عاجل ..محمد صلاح يتواصل مع وزير الرياضة بعد استبعاده من معسكر مارس

إنهاء تصريح الدفن.. محامي حبيبة الشماع يكشف سبب الوفاة

عاجل.. وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق

أخبار إيجابية.. مسؤول يُبشر بخبر سار حول سعر الدولار

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناول القهوة في رمضان

الربيع يواجه الشتاء| الأرصاد تحذر من تقلبات حادة الأحد.. وبيان تفصيلي مرتقب

ترشيحاتنا

ميدو: مصر لازم تساعد المدربين ياخدوا رخصة برو خصوصا حسام حسن

الربيع يزفّ بشرى الحياة.. ازدياد ساعات النهار وأجمل الظواهر الفلكية بانتظاركم

البيت الأبيض يعلق على تشكيل الحكومة الجديدة في فلسطين

هل يُقبل صوم من أصبح على جنابة في رمضان ؟.. الإفتاء توضح

ضربة موجعة لتجار الذهب في السوق الموازية

أمطار بنسبة 60%|تغير مفاجئ في الطقس خلال الساعات المقبلة..نوة الشمس الكبرى تقترب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فطار غير تقلدي.. طريقة عمل دجاج كنتاكي المشبعة

3 محترفين|رحيل 5 نجوم عن الأهلي في الصيف..وقناص الفريق جاهز خلال هذا التوقيت

بدون مكياج.. حلا شيحة بملامح مختلفة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

أطعمة في السحور تشعرك بالشبع حتى نهاية فترة الصيام

فيديو

ادعوا له يقوم بالسلامة.. المستشفى تكشف إمكانية عودة أحمد رفعت للملاعب

عاجل .. وفاة حبيبة الشماع وصدمة في التقرير الطبي

خطف الأنظار.. مراحل تصميم ديكورات مسلسل الحشاشين| فيديو

لم يحترم الاتفاق.. أمير سعودي يهدد بمقاضاة شيكابالا بسبب دورة رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ