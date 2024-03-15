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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مينفعش يكون قائد للمنتخب.. ميدو يوجه رسالة لـ محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

قال أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، إن محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر، رمز اللاعب الناجح، والجميع يضرب به مثل مميز وناجح.

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وأضاف ميدو، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه هاجم محمد صلاح من وجهة نظره، مؤكدًا: "مينفعش يكون قائد للمنتخب، وهذا الأمر خاص به".

ولفت ميدو إلى أن أحمد حجازي لاعب المنتخب، من المفترض أن يكون هو القائد، فالقائد هو الأقدم في الملعب، وليس اللاعب الذي يلعب في الأندية الخارجية، معلقًا: "عمري ما قولت في يوم أكون أنا القائد".

وأشار إلى أنه يقول رأيه، وأنه لا يهمه زعل صلاح من عدمه.

 

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