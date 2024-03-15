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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأردني ينفذ 6 إنزالات جوية لمساعدات غذائية على شمال غزة

إنزال جوي - ارشيفي
إنزال جوي - ارشيفي

نفذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، اليوم الجمعة، 6 إنزالات جوية لمساعدات غذائية، بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة. 

يأتي ذلك في إطار المساعي الدولية والإقليمية التي تقودها المملكة الأردنية الهاشمية للتخفيف من معاناة الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية ولمساعدتهم على مواجهة الظروف المعيشية التي يمرون بها خلال شهر رمضان المبارك.

واستهدفت عملية الإنزال الجوي عدد من المواقع في شمال القطاع حيث تم التنفيذ باستخدام طائرتان من نوع (C130) تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وثلاث طائرات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية وطائرة تابعة لمملكة بلجيكا.

وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على روح التعاضد والتضامن بين أبناء الشعبين الشقيقين، وتلبية للاحتياجات الإنسانية للسكان في القطاع.

فيما شدد القوات المسلحة الأردنية علي استمرارها بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 46 إنزالاً جوياً أردنياً، و63 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

القوات المسلحة الأردن الجيش العربي سلاح الجو الملكي الأردني

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