طفلة تسأل: إزاى زوجات النبي كن يلبسن الحجاب؟ على جمعة يجيب

توجهت طفلة بسؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، حول إزاى كان زوجات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيلبسوا الحجاب؟.

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين": "أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل النبي كانوا بيلبسوا الحجاب، وكانت المرأة تتعرى وتخلع الحجاب لما يقتل لها أبيها أو أخيها، كنوع من الاعتراض على المجتمع".

وأوضح: "الحجاب الحالى الذى يظهر الوجه والكفين، كان موجودا من قبل الإسلام، ولما جاء الإسلام ابقى عليه، وطلب مننا العفاف والبعد عن الفحش والزنا، وده بيساعد فيه الحجاب اللى هو نوع من العفاف".



برنامج نور الدين، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألونها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولون معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.