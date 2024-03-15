سفير ميثاق المناخ: التمويل الأوروبي لمصر 7.4 مليار يورو لدعم الاقتصاد الأخضر

قال السفير مصطفي الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوروبي في مصر الذي منحته المفوضية الاوروبية سفيرا للميثاق الاوروبي للصفقة الاروبية الخضراء في فبراير ٢٠٢٢ والخبير الدولي في الاستدامة والمناخ، إنه من من المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى القاهرة يوم الأحد مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاقية والإعلان عنها.

وأوضح الشربيني، أنه الاتحاد الأوروبي يعد حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو لمصر تهدف إلى دعم التحول نحو الاقتصاد الاخضر منخفض الكربون للتوافق مع الصفقة الأوروبية الخضراء وبخاصة في سلاسل التوريد الأوروبية، كما انه توجد مخاوف من أن تؤدي الصراعات في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا وزيادة ضغوط الهجرة على أوروبا.

وذكر الشربيني، أن من ضمن تلك الشركات تحويل مدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة إلى مدينة خضراء ، حيث البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي بأطلاق خطة بالتعاون الحكومة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون

حيث أن الخطة التي ستنفذها الدولة وجهاز مدينة السادس من أكتوبر بالتعاون مع البنك الأوروبي، ستعمل على معالجة القضايا البيئية والتحديات التي تتعلق بالبنية التحتية ودعم الانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون، وقادر على الصمود والتصدي للأزمات، وتعد خارطة طريق استراتيجية مصممة لتحقيق رؤية المدينة من خلال تنفيذ المشروعات المحورية الأساسية، وذلك بعد اقرار البرلمان الأوروبي معايير الاستدامة للشركات التي تتطلب أن تلتزم بها سلسل التوريد ، وقد بدء بالفعل الفترة الانتقالية من اول أكتوبر ٢٠٢٣ لتنفيذ آلية تعديل حدود الكربون علي السلع اىمصدرة للاتحاد الأوروبي للالتزام بمنع تسرب الكربون لدول الاتحاد الأوروبي من الدول المصدرة

يناقش الاتحاد الأوروبي ومصر، حزمة مساعدات منذ عدة أشهر، على أن مجالات التمويل ذات الأولوية تشمل الطاقة المستدامة وتعزيز الإمكانات التجارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويحاول الجانبان أيضًا وضع اللمسات الأخيرة على إعلان مشترك من شأنه توسيع شراكتهما في عدة مجالات، بما في ذلك الاستقرار الاقتصادي والهجرة والأمن وقضايا المياه.

ويمكن دفع نحو مليار يورو من المساعدات المالية الطارئة على الفور. وهناك مبلغ آخر قدره 4 مليارات يورو من المساعدات المالية الكلية، المرتبطة بالإصلاحات في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الموسع قيد المناقشة، وسيحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال المسؤولون إن بقية الحزمة سيتم استخلاصها من مصادر تمويل مختلفة للاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى القاهرة يوم الأحد بعد غدا مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق والإعلان عنه.