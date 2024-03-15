غدا.. قطع المياه عن دشنا والقرى التابعة بقنا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ قنا ، فى بيان لها اليوم الجمعة، عن قطع كامل للمياه عن مركز دشنا والقرى التابعة له، غداً السبت الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٤ .

وأوضح بيان شركة مياه قنا ، بأن قطع مياه الشرب بغرض إصلاح عطل بخط قطر ٧٠٠مم زهر مرن أسفل طريق مصر- أسوان بجوار كوبري حلاوة داخل فاروغة.

وأشار بيان شركة مياه قنا ، إلى أن قطع مياه الشرب سوف يبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً.

وأضاف بيان شركة مياه قنا، أن الشركة سوف تبدأ ضخ مياه الشرب فور الانتهاء من أعمال الصيانة، التى تستهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين فى كافة المناطق.

وأهابت شركة مياه الشرب بـ قنا، المواطنين قاطنى المناطق المذكورة وأصحاب المخابز والمطاعم، بسرعة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه.

ونوه بيان شركة مياه قنا، بأن هناك أرقام تم الإعلان عنها، للشكاوى والاستفسار وطلب سيارات المياه وتتضمن " الخط الساخن ١٢٥، الرقم ٠١٢٧٥١١٨٢٢٥، الرقم ٠١٠١٢٦٤٦٩٧٦ ".