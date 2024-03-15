مسلسل كامل العدد بلس1 الحلقة5 .. ذهاب ميمي جمال ودينا الشربيني لقارئة الفنجان

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل “كامل العدد بلس1” العديد من الأحداث الطريفة.

-بدأت الحلقة باحتفال ليلي (دينا الشربيني) وجميع العائلة بعودة نجلها شريف بعد عودته من أول ماتش شارك فيه مع فرقة أساسية.

-فوزية (ميمي جمال) تكشف لـ ليلي (دينا الشربيني) سر إعجاب ملك بزوجها أحمد (شريف سلامة) بعد أن سمعت حديث فاتن وحياة .

-حياة (إسعاد يونس) وفاتن (ألفت إمام) حضرتا خطة لتلفتا نظر ليلي (دينا الشربيني) لتهتم بزوجها أحمد.

-زيارة سيف زميل فريدة (لينا صوفيا) إلى منزلها للتعارف على والدها أحمد (شريف سلامة).

-ذهاب فوزية (ميمي جمال ) وليلي (دينا الشربيني) إلى قارئة الفنجان أم نجوي (حنان يوسف) .

ومسلسل كامل العدد بلس ١ يعرض حصريا على قناة on ، وقناة on دراما.

ملخص الأحداث:

يتكون مسلسل كامل العدد الجزء الأول من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي يواجه الزوجان: دينا الشربيني، وشريف سلامة، مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية.

أبطال المسلسل:

مسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.