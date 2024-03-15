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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سيف زاهر: الأهلي والزمالك كعبهم عالي على اتحاد الكرة

سيف زاهر
سيف زاهر

أكد الإعلامي الرياضي سيف زاهر، أنه سيكون هناك دوري منتظم بجدول منتظم في حالة عدم تدخل الأندية في قرارات اتحاد الكرة، وفي حالة أيضًا وجود اتحاد كرة قوي قادر على تنفيذ الأمور، موضحًا أنه لم يكن قادر على عمل مسابقة ودوري منتظم خلال فترة عمله كعضو مجلس إدارة باتحاد الكرة.

وتابع سيف زاهر، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "الأهلي والزمالك كعبهم عالي على اتحاد الكرة، هما الاتنين مفيش واحد أول وواحد تاني"، مشددًا على أنه خلال عمل أي شخص باتحاد الكرة لا ينظر إلى النادي الذي يشجعه أو أي لون رياضي، دائمًا ما يكون التركيز في تحقيق العدل.

وأضاف سيف زاهر: "لو جاملت الزمالك هيقولك الزمالك بيمشي قرارته على اتحاد الكرة، والأهلي نفس الكلام، مفيش حاجة اسمها كده"، موضحًا أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن هو شائعات فقط، والجميع يعمل في اتحاد الكرة لا لخسارة جماهير الأهلي والزمالك، ولابد أن يكون هناك تنفيذ لأي قرار بدون النظر للأهلي والزمالك.

سيف زاهر الأهلى الزمالك اتحاد الكرة أسما إبراهيم

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