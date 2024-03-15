رغم التعنت الإسرائيلي.. 90 ألف مُصلٍ يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بأن 90 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك في خامس أيام شهر رمضان المعظم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية بأن 90 ألف مصل أدوا الصلاة داخل المسجد الأقصى وفي قبة الصخرة وباحات المسجد، رغم إجراءات الاحتلال المشددة، ونصبها بوابات حديدة على عدة أبواب من أبواب المسجد المبارك.

وأشارت "وفا" إلى أن هذا العدد هو الأكبر الذي يؤم بالمسجد الأقصى المبارك منذ عدة أشهر، حيث أدى صلاة الجمعة الأولى من رمضان ظهر اليوم 80 ألف مصلي.

وتسببت إجراءات الاحتلال في انخفاض عدد المصلين جراء منع فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى القدس المحتلة، وإقامة أكثر من 30 حاجزا في مختلف حاراتها وعلى مداخلها ومداخل أبواب "الأقصى".