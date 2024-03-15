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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤلف عتبات البهجة: سعدت حينما عرفت أن يحيي الفخراني يجسد الدور الرئيسي بالمسلسل.. فيديو

الروائي إبراهيم
الروائي إبراهيم عبدالمجيد

استضاف الإعلامي محمد سعيد محفوظ"، خلال تقديمه برنامج "العاشرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الروائي إبراهيم عبدالمجيد، مؤلف رواية "عتبات البهجة"..

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وقال الروائي إبراهيم عبدالمجيد،: "أسجل الأفكار في اللاشعور وإذا احتجتها أستحضرها"، لافتا: "كنت أمر بظروف صعبة قبل أن أكتب "عتبات البهجة".

أضاف: "تزوجت مرتين وأنجزت مع كل زوجة عشرين رواية"، موضحا: "فكرة عتبات البهجة جاءتني وأنا أتمشى مع الشاعر محمد كشيك".

وتابع: "فيلم أجنبي أيقظ الرواية داخلي فبدأت كتابتها.. وكلمة البهجة فيها انتعاش أكبر من السعادة"، مضيفا: "كل علاقات البطلين في الرواية لم تكتمل".

 

وأشار: "الرواية كانت ستتحول إلى فيلم في عام 2009 لكن المشروع توقف، وسعدت حينما عرفت أن يحيي الفخراني سيجسد الدور الرئيسي بالمسلسل".
 

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