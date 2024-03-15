مسلسل المعلم الحلقة 5 .. مصطفى شعبان يكشف لغز المخدرات

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل المعلم العديد من الأحداث المثيرة .

اعترف مفيد عاشور أن المعلم حامد والد المعلم رجل شريف ولا عمره يتاجر فى المخدرات على الإطلاق، ورغم معرفته بتواجد المخدرات فى سيارة السمك، لكن فى شخص آخر دس المخدرات فى السيارة، ليؤكد المعلم أنه سيأخذ حق والده فى يوم من الأيام.

خلال حديث زمزم - سهر الصايغ والمعلم عرضت عليه أن تزوجه دهب - هاجر أحمد، ليتفاجأ المعلم ويشعر أن زمزم تدارى شيئا.

قنوات عرض مسلسل المعلم :



قناة الحياة

دي ام سي

احداث مسلسل المعلم :

يعيش تاجر السمك حامد- مصطفي شعبان- وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، إلى أن يجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار سوق السمك الكبار.

ابطال مسلسل المعلم :

مسلسل«المعلم» من بطولة مصطفي شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.