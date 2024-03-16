نانسي عجرم تكشف دور والدها في دعم موهبتها وهي صغيرة

كشفت الفنانة نانسي عجرم عن موقف لوالدها وهي في عمر الـ ٧ سنوات.

وقالت خلال حلولها ضيفة على بودكاست Big Time مع عمرو اديب :" كان يعزم ناس ويطلب مني الغناء، وجميعها أغاني قديمة، وكنت احفظ اغاني واكتبها حتى تثبت في عقلي، وكنت اسأله لماذا يفعل معي هذا، واشكره حاليا على مافعله معي فقد طور موهبتي وتعلمت الغناء وتدربت على أعمال ربتني فنيا.

وكشفت المطربة نانسي عجرم عن سن الأربعين وما يمكن ان تفعله في هذا العمر.

وقالت " كل السنوات قبل الأربعين تحضير لهذا العمر، وانا احب تفكيري وتطلعاتي واشعر اني اراها بطريقة أحلى، وانا اعيش الحياة بظروفها واختبراتها وايامها واستفيد من كل لحظة وكل شئ يصنع مني نانسي التي احبها، واشعر بتغيير حلو.

وكانت قد انطلقت الحلقة الأولى من بودكاست“Big time" لعمرو أديب واستضاف الفنانة أصالة.

وكشفت أصالة عن تفاصيل اصابتها بمرض 5شلل الأطفال وسر استمراره معها وقالت: "هو مرض لايذهب لانني مازلت طفلة، ودائما يحتاج مني تدريبات، وحركة باستمرار، ومشكلة قدمي تجددت من 4 سنوات بسبب حزني.

وأضافت أصالة: أحب الكلام الحلو وأشعر ان الناس ناقضين حنان، لذلك أحب أدللهم، ولكن لا استطيع ان ادلل زوجي، ولا اجد له دلع ومتعلقة بكل أغراضي.

وأكدت أنها لا ينقصها الحب، وتعطيه لكل من حولها، واخذ حب ودلع من كل المقربين منها.

ويستضيف الإعلامي عمرو أديب فى بودكاست“Big Time عدد ضيوف العربية والعالمية.

ومن أبرز الضيوف الذين تم التسجيل معهم: جان رينو، ويل سميث، ميسي، كما سجل مع محمد حماقي وأنغام ونانسي عجرم ومنى زكي وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز وأحمد عز.

وتشارك أصالة، عمرو أديب، تقديم عدد من الحلقات الحوارية التي تم تسجيلها في بودكاست Big time