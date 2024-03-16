تشديد رقابي على سائقي أوبر.. طلب إحاطة في البرلمان بعد وفاة حبيبة الشماع

قدم النائب طه الناظر عضو مجلس النواب خالص التعازي لأهل فتاة الشروق حبيبة الشماع، لافتا إلى أن مجلس النواب دائما يحافظ على التشريعات التي تضمن أمن وسلامة المواطن المصري.

وأوضح الناظر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، حيث تقدم أحد النواب بطلبات إحاطة فيما يخص هذه الواقعة وسوف ينظر فيها البرلمان وسيتم مراجعة القوانين المنظمة لهذه الشركات، وسوف يتم أي تعديلات تشريعية لصالح المواطن من جانب البرلمان.



وفيما يخص سلامة المواطن أيضا، فقد أضاف عضو مجلس النواب انه لا يطبق على سائقي الملاكي لا يطبق عليهم تحليل المخدرات ومن ثم يتم التعاقد مع شركات اوبر ليتم تحليل المخدرات عن طريق الشركة نفسها، مطالبين ان يكون التحليل من قبل وزارة الداخلية وتحت نظرها حتي لا يتم التلاعب بالتحليل نهائيا.

سوف يتم تشريع قانون يتقدم به البرلمان للحفاظ على المواطن

واقترح النائب أنه بعد واقعة فتاة أوبر حبيبة الشماع بتشديد الرقابة على سائقي أوبر وجميع الشركات التي تعمل نفس العمل خاصة بعد تدخل البرلمان، وسوف يتم تشريع قانون يتقدم به البرلمان للحفاظ على المواطن.