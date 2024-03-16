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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يكشف العديد من وقائع السرقة ويضبط مرتكبيها .. تفاصيل

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات .

وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بدر) لقيامه بسرقة "مشغولات ذهبية" من إحدى السيدات بأسلوب "المغافلة" عقب إيهامها بوجود عطل بسيارتها ، وعُثر بحوزته على (مبلغ مالى من متحصلات بيع المسروقات ووقائع سرقة أخرى)، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وتصرفه فى المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيء النية " (مالك ورشة مشغولات ذهبية بدائرة قسم شرطة الجمالية) تم ضبطه ، كما تم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليهما.

كما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة تخصصوا فى إرتكاب وقائع سرقة المواتير الكهربائية بأسلوب "الفك" ، وبحوزتهم (عدد من المواتير الكهربائية "مجهولة المصدر  - قطعتين لأدوات "فك وتركيب ")، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم ، وأضافوا بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتم ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة بدر، لقيامهما بسرقة (السيارات) بدائرة القسم وبحوزتهما (أجزاء لسيارتين مُبلغ بسرقتهما - سيارة مبلغ بسرقتها  - جهاز تقطيع معادن "صاروخ" - 2 مفتاح مصطنع) وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب 3 وقائع سرقة سيارات "بأسلوب المفتاح المصطنع" وتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات وبيعها لعميليهما (سيئا النية لأحدهما معلومات جنائية) تم ضبطهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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