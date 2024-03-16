أمن القاهرة يكشف العديد من وقائع السرقة ويضبط مرتكبيها .. تفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات .

وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بدر) لقيامه بسرقة "مشغولات ذهبية" من إحدى السيدات بأسلوب "المغافلة" عقب إيهامها بوجود عطل بسيارتها ، وعُثر بحوزته على (مبلغ مالى من متحصلات بيع المسروقات ووقائع سرقة أخرى)، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وتصرفه فى المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيء النية " (مالك ورشة مشغولات ذهبية بدائرة قسم شرطة الجمالية) تم ضبطه ، كما تم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليهما.

كما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة تخصصوا فى إرتكاب وقائع سرقة المواتير الكهربائية بأسلوب "الفك" ، وبحوزتهم (عدد من المواتير الكهربائية "مجهولة المصدر - قطعتين لأدوات "فك وتركيب ")، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم ، وأضافوا بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتم ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة بدر، لقيامهما بسرقة (السيارات) بدائرة القسم وبحوزتهما (أجزاء لسيارتين مُبلغ بسرقتهما - سيارة مبلغ بسرقتها - جهاز تقطيع معادن "صاروخ" - 2 مفتاح مصطنع) وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب 3 وقائع سرقة سيارات "بأسلوب المفتاح المصطنع" وتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات وبيعها لعميليهما (سيئا النية لأحدهما معلومات جنائية) تم ضبطهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.