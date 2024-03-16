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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: تركيب بلدورات وانترلوك بأرصفة شارع أبوالحجاج ومنطقة قبلي بأبوتيج

أعمال تطوير الطرق
أعمال تطوير الطرق بأبوتيج

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جاري تركيب البلدورات والإنترلوك بأرصفة بشارع ابوالحجاج ومنطقة قبلي مدينة أبوتيج تمهيداً لرصفه ضمن خطة الرصف والتطوير الموضوعة مسبقاً لتسهيل النقل والانتقال وتيسير الحركة المرورية لرفع العبء عن كاهل المواطنين مؤكداً  تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات بمركز ابوتيج خاصة رصف الطرق والشوارع ورفع كفاءتها وفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة وذلك لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

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وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية وإزالة التعديات بعدد من شوارع منطقة قبلي مدينة أبوتيج فضلاً عن تحديد ووضع البلدورات وتركيب الانترلوك والإعداد لرصف شارع المقابر قبلي البلد ضمن الخطة الاستثمارية 2023/2024 للتطوير والتجميل ورفع كفاءة وتحسين الشوارع والميادين تيسيراً على المواطنين وكذلك حفاظاً على البيئة بمشاركة مسئولي النظافة والرصف والاشغالات والمتابعة بالمركز استكمالاً لخطة المحافظة في هذا القطاع لافتاً إلى تكليف محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج ونائبه ومسئول قطاع المتابعة الدورية والميدانية لمراحل العمل للتأكد من التنفيذ طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المحددة ووفقاً للجدول الزمني المقرر مشيراً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن حتى الانتهاء من أعمال التنفيذ والتأكيد على الانتهاء من أعمال البنية التحتية لها كـ( الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والكهرباء) وهو ما سيساهم في تحسين الطرق والشوارع وتسهيل النقل والانتقال للمواطنين وتحقيق سيولة مرورية بتلك الشوارع.

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