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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية تتخطى 40%

علم روسيا
علم روسيا

كشفت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم السبت، أن نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية بلغت 40.05% حتى الساعة  01:30 مساءً بتوقيت موسكو.

وبحسب وكالة "سبوتنيك"، ذكرت اللجنة المركزية، في بيان أن "نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد بلغت 40.05% حتى الساعة 13:32 بتوقيت موسكو".

وأعلنت وزارة التنمية الرقمية الروسية،  أن نسبة المشاركة في التصويت الإلكتروني عن بُعد في الانتخابات الرئاسية الروسية بلغت 82% حتى الساعة 11:00 صباحا بتوقيت موسكو.

وذكرت الوزارة عبر قناتها على "تلجرام" أن: "بلغت نسبة إقبال الناخبين في التصويت الإلكتروني عن بعد، بحلول الساعة 11 صباحًا بتوقيت موسكو في 16 مارس، 82% وأدلى 3.8 مليون شخص بأصواتهم على المنصة".

انتخابات روسيا

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