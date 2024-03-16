روسيا: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية تتخطى 40%

كشفت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم السبت، أن نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية بلغت 40.05% حتى الساعة 01:30 مساءً بتوقيت موسكو.

وبحسب وكالة "سبوتنيك"، ذكرت اللجنة المركزية، في بيان أن "نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد بلغت 40.05% حتى الساعة 13:32 بتوقيت موسكو".

وأعلنت وزارة التنمية الرقمية الروسية، أن نسبة المشاركة في التصويت الإلكتروني عن بُعد في الانتخابات الرئاسية الروسية بلغت 82% حتى الساعة 11:00 صباحا بتوقيت موسكو.

وذكرت الوزارة عبر قناتها على "تلجرام" أن: "بلغت نسبة إقبال الناخبين في التصويت الإلكتروني عن بعد، بحلول الساعة 11 صباحًا بتوقيت موسكو في 16 مارس، 82% وأدلى 3.8 مليون شخص بأصواتهم على المنصة".