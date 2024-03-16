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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية تعلق على وصول أول سفينة مساعدات إلى قطاع غزة

الخارجية المصرية
الخارجية المصرية

رداً على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن موقف مصر تجاه ما تمَّ الإعلان عنه بشأن وصول أول سفينة مساعدات من خلال الممر البحري إلى قطاع غزة، أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر تقدر وترحب بكل جهد يستهدف تخفيف المعاناة الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.

 وقدم المتحدث باسم الخارجية المصرية الشكر لكل الأطراف الدولية والإقليمية التي أسهمت في تيسير وصول تلك المساعدات عبر الممر البحري.

دخول المساعدات غزة

وأضاف السفير أبو زيد، أن مصر تواصل بذل كافة الجهود من أجل تعزيز نفاذ المساعدات الملحة للقطاع من خلال معبر رفح، وعبر الإنزال الجوي، مطالباً إسرائيل بإزالة العوائق والقيود التي تضعها أمام عملية دخول المساعدات عبر المنافذ البرية، ودعوتها لتشغيل باقي المعابر لإدخال المزيد من المساعدات لتجنب تفاقم الوضع الإنساني في غزة.

غزة قطاع غزة وزارة الخارجية السفير أبو زيد المساعدات معبر رفح

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