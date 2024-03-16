بمشاركة مصر.. الإمارات تنفذ الإنزال التاسع للمساعدات الإنسانية على غزة

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، عن تنفيذ عملية الإسقاط التاسعة للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة، بواسطة أطقم مشتركة تابعة للقوات الجوية الإماراتية والمصرية.

وحسبما ذكرت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، على حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس X"، جرت عمليات الاسقاط عبر طائرتين حملتا 33 طناً من المساعدات الغذائية و الإغاثية.

وأضافت أن إجمالي المساعدات الغذائية والإغاثية التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير" وصلت حتى الآن إلى 405 أطنان.

وتأتي عملية "طيور الخير" ضمن إطار "عملية الفارس الشهم / 3" والتي انطلقت في الخامس من شهر نوفمبر العام الماضي بناء على أوامر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، و عبر تضافر جهود مختلف المؤسسات الخيرية في الدولة متمثلة في الهلال الأحمر ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وذلك للتخفيف من معاناة الفلسطينيين جراء الحرب ولمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها.