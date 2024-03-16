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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لضرب اقتصاد روسيا.. أوكرانيا تهاجم 3 مصافي نفط في سامارا بالمسيرات

أوكرانيا تهاجم بالمسيرات
أوكرانيا تهاجم بالمسيرات 3 مصافي نفط في سامارا

هاجم جهاز الأمن الأوكراني ثلاث مصافي نفط تابعة لشركة روسنفت في منطقة سامارا الروسية بطائرات مسيرة خلال الليل.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال مصدر أوكراني إن جهاز الأمن الأوكراني يواصل تنفيذ استراتيجيته لتقويض الإمكانات الاقتصادية لروسيا، مما يسمح له بشن حرب في أوكرانيا.

وفي الأشهر الثلاثة الماضية، كثفت أوكرانيا هجماتها بطائرات بدون طيار ضد صناعة النفط الروسية.

وخلال الأسبوع الماضي، استهدفت أوكرانيا العديد من منشآت النفط الروسية بهجمات بطائرات بدون طيار، بهدف ضرب قلب الاقتصاد الروسي على مدى عامين من غزو موسكو واسع النطاق لأوكرانيا.

واستهدف الهجوم الليلي شركات تكرير النفط في نوفوكويبيشيفسك وكويبيشيفسكي وسيزران، وفقًا لصحيفة "أوكرينسكا برافدا" الأوكرانية.

وذكرت المصادر أن هذه المصافي تعالج نحو 25 مليون طن من النفط سنوياً، أي ما يقارب 10% من طاقة تكرير النفط في روسيا.

وأوضح مصدر أن "كل ضربة تقلل من تدفق أموال النفط التي تغذي اقتصاد الحرب في روسيا".

أوكرانيا

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