روسيا تهدد باستدعاء السفير البريطاني لهذا السبب

هددت متحدثة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن موسكو ستضطر لاستدعاء السفير البريطاني لديها نايجل كيسي، في حال لم تتوقف محاولات لندن للتدخل بالانتخابات الرئاسية الروسية.

وسخرت زاخاروفا في منشور لها عبر "تيلجرام" من "ضعف وجرأة السفارة البريطانية" مشيرة إلى أن السلطات الروسية تمتلك أدلة واضحة تثبت محاولات التدخل البريطاني في الانتخابات الروسية.

وعلقت زاخاروفا على منشور للسفارة البريطانية التي اعتبرت فيه أن موسكو ليس لديها أسس قانونية لإجراء انتخابات في شبه جزيرة القرم والمناطق الجديدة.

وقالت موجهة حديثها إلى السفارة البريطانية: لا تسعدنا رؤية سفيركم لكننا سنستدعيه إن لم يتوقف كل هذا".

وأشارت متحدثة الخارجية الروسية إلى أنها تتفهم الهستيريا التي تعيشها لندن، لأنه "على الرغم من كل المكائد الغربية، تجرى الانتخابات بالتزامن وبشكل منظم في روسيا وخارجها، وبنسبة مشاركة مرتفعة وفق بيانات لجنة الانتخابات المركزية".

وشددت زاخاروفا على أن "الانتماء والخيار يقرره مواطنو روسيا وليس التاج البريطاني".