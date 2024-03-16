ما حقيقة تواصل محمد صلاح لعلاج أحمد رفعت في انجلترا؟.. فتحي سند يجيب

أكد الناقد الرياضي فتحي سند أن نادي فويتشر، لم يتلق أي اتصال مباشر أو غير مباشر من محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بشأن نقل لاعب الفريق أحمد رفعت بطائرة خاصة للعلاج خارج مصر.

وكتب فتحي سند عبر حسابه علي فيسبوك "نادى فيوتشر ينفى تواصل محمد صلاح مع النادى أو اتحاد الكرة بشأن سفر أحمد رفعت لتلقى العلاج بالخارج"

الجدير بالذكر أن أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر، كان قد تعرض لوعكة صحية؛ بعد سقوط في ملعب مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، حيث توقفت عضلة القلب لأكثر من ساعة، ويتواجد حتى الآن داخل المستشفى تحت إشراف طبي مخصص.



وتلقى أحمد رفعت رسائل دعم وحب من لاعبي المنتخب المصري والمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب.