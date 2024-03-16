اقتصاد عمان.. أمسيات لغرفة التجارة لدعم الاتجاهات الاقتصادية بالسلطنة الإثنين المقبل

تنظّم غرفة تجارة وصناعة عُمان 4 أمسيات رمضانية تناقش خلالها الاتجاهات الاقتصادية الحالية والتحديات التي تواجه القطاع الخاص عبر استضافة متحدثين من المسؤولين والخبراء وأصحاب القرار.

وقال فيصل بن عبد الله الرواس رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان، إن الغرفة أعدّت برنامجا للأمسيات الرمضانية لهذا العام مواكبًا لمتطلبات المرحلة وبما يحقق التوجهات الاستراتيجية للغرفة المنسجمة مع رؤية "عُمان 2040" والمتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وجلب الاستثمارات وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي ومناقشة الاتجاهات الحالية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن أولى الأمسيات ستبدأ الاثنين المقبل وتناقش عدة موضوعات، تتعلق ببيئة الأعمال واستدامة أعمال القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الأمسيات ستناقش تنظيم سوق العمل من خلال حوار أطراف الإنتاج الثلاثة ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز برامج النمو الاقتصادي بسلطنة عُمان، إضافة إلى مناقشة دور صندوق عُمان المستقبل والتعريف به كمحفز وممكن رئيسي لبرامج النمو والتنويع الاقتصادي، وأيضا تسهيل إجراءات التقاضي والبت وتنفيذ الأحكام التجارية في ظل تقدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمسؤولية الجزائية في قانون الشركات التجارية.

وبين رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن الغرفة حرصت على توجيه هذه الأمسيات لتستفيد منها الفئات المتعددة ذات العلاقة بمجتمع الأعمال وعلى رأسها أصحاب وصاحبات الأعمال والمهتمون بالشؤون الاقتصادية، إضافة إلى المسؤولين بما يسهم في إيصال صوت القطاع الخاص ومرئياته.

يذكر أن الأمسيات الرمضانية التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة عُمان تعد بمثابة منصة لمشاركة الرؤى والاستراتيجيات بما يعزز من الدور الذي تقوم به الغرفة كمركز يجمع بيوت الخبرة الاقتصاديـة وأصحاب القرار.