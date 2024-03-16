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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رامز جلال يسخر من اسم باميلا كيك.. والأخيرة ترد: بيقولولي فانيلا كيك

صدى البلد

وقعت الفنانتان "باميلا كيك ومرام على" ضحية الحلقة السادسة من برنامج رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم السبت .

وسخر رامز جلال من اسم باميلا كيك قائلا:" اشمعنى كيك.. هو بابا كان حلواني"، لترد عليه الاخيرة قائلة:" لا واوقات بيقولولى فانيلا كيك".

برومو برنامج رامز جلال 

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

 

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

ام بي سي مصر الناصر زيدان السقا باميلا الكيك برنامج رامز جاب من الاخر برنامج رامز مرام على

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