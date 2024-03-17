وزير الري يتابع استعدادات أجهزة الوزارة لفترة أقصى الاحتياجات

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا لمتابعة استعدادات أجهزة الوزارة لفترة أقصى الاحتياجات.

وتم خلال الاجتماع استعراض تقارير مرور مسئولي قطاع التفتيش الفني والمالي والإدارى على أعمال تطهيرات الترع والمصارف بمختلف المحافظات، وخطة الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، والتى تتضمن موقف أعمال تطهيرات الترع وخطة نهوها قبل فترة أقصى الاحتياجات، واستعراض تقارير مرور مهندسى الإدارة المركزية لتوزيع المياه على العديد من المواقع الحرجة.

ووجه سويلم بالإسراع فى استكمال أعمال تطهيرات الترع بمحافظتى المنيا وسوهاج، وترعة بورسعيد، وترعة كشمير بمحافظة القليوبية، وترعة الباجورية وبحر شبين بمحافظة المنوفية، ونهوها قبل فترة أقصى الاحتياجات، مع سرعة الانتهاء من إمداد قاعدة بيانات تطهيرات الترع بموقف التطهيرات لجميع الترع.

كما وجه بسرعة نهو الدراسة الخاصة بحوض المص وخط الطرد بمحطة خلط القاطع المغذية لترعة قوته بالفيوم، وسرعة نهو الدراسة التى يقوم بها معهد بحوث إدارة المياه وطرق الري لترعة الشباب فى محافظة السويس.

وشدد على ضرورة الالتزام بالحصص المائية المحددة لكل إدارة رى، وعدم تجاوز هذه الحصة لمنع التأثير على حصص الإدارات الأخرى، مع العمل على ترشيد التصرفات المائية مقارنة بالسنوات السابقة.

وأكد وزير الري أهمية الالتزام بمواعيد مناوبات الرى على الترع لضمان حصول جميع المنتفعين على حصتهم من مياه الرى مع ترشيد الاستخدامات المائية على كل ترعة، والتشديد على قيام مهندسى هندسات الرى بالالتزام التام بتطبيق هذه المناوبات وربط مدى الالتزام بتنفيذها بصرف مكافأة التميز غير الاعتيادى لهم، مع قيام كل إدارة رى بتوزيع جدول المناوبات على المزارعين بالتعاون مع التوجيه المائى وروابط مستخدمى المياه وأجهزة وزارة الزراعة، مع عمل واجهة سهلة الاستخدام لجداول المناوبات لتسهيل استخدامها بمعرفة مهندسي ومسئولي الرى بالوزارة.

وتم خلال الاجتماع استعراض ما قامت به إدارة توزيع المياه من قياس للتصرفات المائية على الطبيعة لعدد كبير من الترع عند أفمام الترع وعند النقاط الفاصلة بين الإدارات لمعايرة معادلات حساب التصرفات المائية للعمل على تدقيقها، حيث وجه سويلم بمراجعة معايرة محطة العطف المغذية لترعة المحمودية المارة بمحافظتى البحيرة والإسكندرية بمعرفة معهد بحوث الهيدروليكا لتدقيق قيم تصرفات المحطة.

كما تم عرض موقف شكاوى الخط الساخن بالإدارة المركزية لتوزيع المياه، حيث وجه سويلم بإعداد حصر تصنيفى بمواقع الشكاوى خلال الموسم الماضى لاستخدامها كأداة استرشادية لتحديد المناطق الساخنة بشبكة الترع والمصارف للتركيز عليها خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة.

وتم خلال الاجتماع أيضا عرض موقف صيانة 975 بوابة مستهدفة بالتأهيل قبل فترة أقصى الاحتياجات، والتى يتم تأهيلها عن طريق التشغيل الذاتي بفنيي إدارة الصيانة الوقائية أو من خلال التعاقد مع عدد من الشركات المتخصصة.

وتم أيضا عرض موقف صيانة محطات الخلط الوسيط بإجمالى 490 محطة رفع، حيث شدد سويلم على ضرورة نهو أعمال الصيانة بها، خاصة إصلاح جميع وحدات طلمبات محطات الخلط الوسيط في بني سويف فى أسرع وقت لضمان جاهزية جميع المحطات قبل فترة أقصى الاحتياجات.

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