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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مادلين طبر تروي موقفًا صعبًا للفنان فاروق عيطة بفيلم «الطريق إلى إيلات»

فاروق عيطة
فاروق عيطة

نشرت الفنانة مادلين طبر تعليقًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تنعى فيه الفنان فاروق عيطة الذى رحل عن عالمنا أمس.

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وقالت مادلين طبر : توفي فاروق عيطه زميلي في فيلم (الطريق إلى ايلات) المؤدب الخلوق الهادى والطيب.

وأضافت مادلين طبر: طوال تصويرنا في أعلى قمة جبل في سيناء كان خائفًا عليّ أن أسقط من الجبل، وكنت أطمنه بأن جزمتى نعلها مدبب وكاوتش، يعني ضد التزحلق، وأن والدى العسكري الله يرحمه علمني أن أنزل من أي جبل بخطوات بالعرض حتى لا أقع وبعد تحذيراته لي، هو الوحيد الذي تزحلق أثناء هبوط الجبل، وأصيب إصابات موجعة.. رحمك الله واحتضنتك ملائكته البقاء لله وتعازى الصادقة للوسط الفني ولأسرته الكريمة.. وداعًا فاروق عيطة.

فاروق عيطة 

وكان قد أعلن نقيب الفنانين أشرف زكي عن وفاة الفنان فاروق عيطة، ويشيع اليوم الأحد جثمان الفنان الراحل  من مسجد السلام، فيما يدفن جثمانه بمدافن الأسرة في مدينة نصر.

يُذكر أن آخر أعمال فاروق عيطة هو مسلسل "على باب العمارة" أحدث أعمال watch it الأصلية بطولة الفنان حاتم صلاح، آية سماحة، ومحمد محمود، محمد عبدالعظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبدالواحد، بوسي الشامي، غادة طلعت، ساندى مراد، رامى عبد المقصودـ وعدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات منهم: أحمد أمين، رحمة أحمد، محمود السيسي، مصطفى غريب وياسر الطوبجي.

وتدور أحداث مسلسل على باب العمارة في إطار كوميدي حول شخصية عوض ابن أحد العمد في قرى الصعيد المتعجرف والذي يعاني والده من إسرافه وعدم مراعاته للثروة التي سيورثها لذلك قرر والده إرساله للقاهرة والعمل حارس للعقار كعمله في بداية حياته قبل تعيينه عمدة القرية، وتبدأ رحلته مع سكان العمارة حيث يواجه العديد من المواقف الكوميدية على مدار الحلقات.

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