روسيا ترد على دعوة ماكرون لوقف إطلاق النار بأوكرانيا خلال أولمبياد 2024

ردت وزارة الخارجية الروسية على دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوقف إطلاق النار خلال أولمبياد 2024 المقرر إقامتها في باريس.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا حثت ماكرون على وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقالت زاخاروفا أيضًا إنه كان ينبغي على ماكرون أن يقترح نفس وقف إطلاق النار على أطراف الصراع في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن أنه سيطلب من روسيا الالتزام بوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وأوضح ماكرون في مقابلة مع صحفي أوكراني: "يجب المطالبة بوقف إطلاق النار خلال الأولمبياد. عليهم الروس أن يفعلوا ذلك. وهذا ما حدث دائما".