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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوميز مندهش من قائمة منتخب مصر

صدى البلد

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق منشورا حول منتخب مصر عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:" جوميز مندهش من تواجد لاعبان فقط في قائمة منتخب مصر.. ويرى أن هناك أكثر من لاعب يستحق الفرصة".

 واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريباتهم لليوم الرابع استعدادا لبطولة كأسالعاصمة الإدارية الودية المقرر إقامتها في مصر.

شارك في المران 19 لاعباً هم: محمد أبو جبل ومحمد عواد والمهدي سليمان ومصطفي شوبير ورامي ربيعة ومحمد هانيومحمد حمدي وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري ومروان عطية وإمام عاشور وأحمدنبيل كوكا ومحمد مجدي افشة ومصطفي فتحي وأحمد عاطف ومحمد الشامي، ومصطفي شلبي، الذي انضم للمعسكراليوم.

حضر مران منتخب مصر الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ومحمد بركات عضو مجلس إدارة اتحادالكرة.

أحمد رمضان بيكهام إدارة اتحاد الكرة رمضان بيكهام مجلس ادارة اتحاد الكرة محمد مجدى افشة

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