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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بـ100 راجل.. محمد القس ضيف شرف في «لحظة غضب» لـ صبا مبارك

محمد القس
محمد القس

يظهر الفنان محمد القس ضيف شرف في الحلقة الحادية عشرة والثانية عشرة ضمن أحداث مسلسل "لحظة غضب"، بطولة صبا مبارك، والذي يعرض حاليًا على منصة  "watch it" خلال الموسم الرمضاني 2024.

وتدور قصة المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي، عن اختفاء "شريف" زوج البطلة، وتتصاعد الأحداث من أجل البحث عنه.

ويتكون العمل من 25 حلقة، ويشارك في بطولته صبا مبارك، ومحمد شاهين، وناردين فرج، وعلي قاسم، وسارة عبد الرحمن، وريم خوري، وأنس جمال، ومن تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.
 

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وقال محمد القس عن مشاركته في مسلسل "لحظة غضب": "طارق الجنايني صديق وأخ، والجناينية لهم فضل وجودي في مصر، بالإضافة للخلطة الموجودة في العمل من صبا مبارك ومحمد شاهين والمخرج عبد العزيز النجار ، كل ذلك يشجعك لتكون ضيف شرف معهم، وشرف لي العمل معهم"، مضيفًا: “وهذا فكري منذ وجودي في السعودية وأنا أبحث عن العمل الجيد بصرف النظر عن حجم الدور”.

محمد القس

ويعرض حاليًا لمحمد القس، مسلسل بـ "100 راجل"، والذي يشارك به في السباق الرمضاني لعام 2024، من خلال شخصية صعيدية يقدمها للمرة الأولى في مشواره الفني، وهو ما يعتبره تحديًا جديدًا له، والعمل مكون من 30 حلقة، وهو من بطولة سمية الخشاب، ومحمود عبد المغني، وسماء إبراهيم، وصلاح عبد الله، وتأليف محمود حمدان وإخراج إبرام نشأت.

وشارك محمد القس في موسم رمضان 2023 من خلال مسلسل "تلت التلاتة"، بطولة غادة عبد الرازق، وأحمد مجدي، ومي سليم، وصلاح عبد الله، وليلى أحمد زاهر، ومن تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح.

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