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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

قفطان لافت.. ميرهان حسين تثير الجدل بظهورها | شاهد

ميرهان حسين
ميرهان حسين

شاركت الفنانة ميرهان حسين، متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام ظهرت فيها بإطلالة انيقة. 

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وتألقت ميرهان حسين، مرتدية قفطانا مميزا ومختلفا باللون الموف من قماشة القطيفة يكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ميرهان حسين، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت ميرهان حسين، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور ميرهان حسين

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