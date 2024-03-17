الرئيس القبرصي: مصر ركيزة الاستقرار بالمنطقة.. ونرغب في إرساء عملية السلام

أكد الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس أن الإتحاد الأوروبي تربطه علاقات استراتيجية مع مصر، مشيرا إلى أن مصر هي ركيزة للاستقرار في المنطقة، خاصة أن العالم يواجه أزمات الإرهاب والهجرة غير الشرعية إضافة إلى أزمة غزة.

وقال نيكوس خريستودوليدس، خلال كلمته التي ألقاها التي نعمل على الرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ونرفض التهجير القسري للمدنيين، ونرغب في إرساء عملية السلام والذي لن يتحقق إلا بحل الدولتين.

وتابع الرئيس القبرصي، أنه نرغب في أن يكون هناك تعاون وثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي في إرساء عملية السلام في المنطقة.