الأونروا: الأوضاع في شمال قطاع غزة مأساوية إلى أبعد الحدود

وصفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، الأوضاع في شمال قطاع غزة بـ"المأساوية إلى أبعد الحدود" وذلك جراء النقص الحاد في المواد الغذائية الأساسية.

وأكدت "الأونروا"، أن تسليم المساعدات إلى قطاع غزة برًا هو الطريق الأكثر فعالية وأمانًا، لافتة إلى أن وصولها المستدام دون عوائق مسألة حياة أو موت.

وأوضحت الأونروا في وقت سابق، أن واحدا من بين كل ثلاثة أطفال دون سن الثانية في شمال غزة يعاني الآن من "سوء التغذية الحاد"، لافتة إلى أن المجاعة تلوح في الأفق.

وقالت إن “سوء التغذية لدى الأطفال ينتشر بسرعة ويصل إلى مستويات غير مسبوقة في غزة”.

وبعد مرور أكثر من خمسة أشهر على الحرب الإسرائيلية في غزة، أصبح جزء كبير من القطاع في حالة خراب مع نزوح معظم سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ومواجهتهم أزمة إنسانية كبيرة.