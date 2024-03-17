موجة من الطائرات بدون طيار الأوكرانية تستهدف روسيا في اليوم الأخير من التصويت

استهدفت موجة من الطائرات بدون طيار الأوكرانية روسيا في اليوم الثالث والأخير من التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن أوكرانيا أطلقت ما مجموعه 36 طائرة بدون طيار خلال الليل فوق روسيا، مستهدفة أجزاء مختلفة من البلاد، بما في ذلك العاصمة موسكو.

واعترضت قوات الدفاع الجوي الروسية ودمرت أربع طائرات بدون طيار فوق موسكو وياروسلافل على التوالي، وثلاث فوق كل من بيلغورود وكورسك، واثنتان فوق كالوغا، وطائرات بدون طيار واحدة فوق روستوف وأوريول وبريانسك، و17 في كراسنودار كراي، وفقًا لبيانات نُشرت على تيليجرام. من قبل وزارة الدفاع والمسؤولين الإقليميين يوم الأحد.

وفي كراسنودار كراي، أدى حريق في مصفاة لتكرير النفط في منطقة سلافيانسك إلى مقتل شخص واحد، بحسب خدمة الإرسال بالمنطقة، وكان سبب الوفاة نوبة قلبية.

وفي بيلغورود، المتاخمة لأوكرانيا، قُتلت فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً بسبب القصف، حسبما نشر حاكم بيلغورود، فياتشيسلاف جلادكوف، على تلغرام

وأصيب والدها بجروح في الرأس وحروق وتسمم بأول أكسيد الكربون بعد أن اشتعلت النيران في المنزل الذي كانوا فيه.

وكثفت أوكرانيا هجماتها على بيلغورود، مما أجبر السلطات على إغلاق المدارس ومراكز التسوق.

كما تعرض مركز اقتراع في الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة زابوريزهيا في أوكرانيا لهجوم بطائرتين بدون طيار أوكرانيين يوم الأحد، وفقًا لفلاديمير روجوف، عضو إدارة زابوريزهيا التي عينتها روسيا.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي الوقت نفسه، أسقطت القوات الأوكرانية 14 طائرة بدون طيار فوق منطقة أوديسا يوم الأحد بعد أن أطلقتها روسيا خلال الليل، وفقًا للقوات الجوية الأوكرانية.

وقُتل ما لا يقل عن 20 شخصًا، الجمعة، في هجوم صاروخي روسي مزدوج على مدينة أوديسا.

وقال فلاديمير بوتين - الذي أصبح شبه متأكد من فوزه بولاية خامسة في السلطة - إن الهجمات على الحدود الأوكرانية 'لن تبقى دون عقاب'.

وبدأ التصويت يوم الجمعة وسيستمر حتى يوم الأحد عبر المناطق الزمنية الـ 11 في البلاد - من أقصى المناطق الشرقية بالقرب من ألاسكا إلى جيب كالينينغراد الغربي على ساحل البلطيق - والكيانات الفيدرالية الـ 88، بما في ذلك أجزاء من أوكرانيا المحتلة التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني بعد فقد شنت غزوها واسع النطاق منذ أكثر من عامين.