وأما بنعمة ربك فحدث.. تفسير مبهر من حسام موافي عن الآية.. فيديو

تحدث الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن معنى قول الله تعالى: "وأما بنعمة ربك فحدث".

وقال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خلال تقديم برنامج "رب زدني علما"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "ليس المقصود بالآية الحديث عن النعمة، ولكن المقصود هنا الحديث عن نعمة القرآن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعنى المراد أي حدث أيها الرسول نفسك والناس بالقرآن".

وأضاف: "طول ما أنت قاعد حدث نفسك عن نعمة الله وقول الحمد لله"، موضحا: "التبلد على نعمة الله تعالى للفقير أمر طبيعي لكن على الميسور حاله كارثة ومصيبة".

