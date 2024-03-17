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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وأما بنعمة ربك فحدث.. تفسير مبهر من حسام موافي عن الآية.. فيديو

حسام موافي
حسام موافي

تحدث الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن معنى قول الله تعالى: "وأما بنعمة ربك فحدث".

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وقال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني،  خلال تقديم برنامج "رب زدني علما"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "ليس المقصود بالآية الحديث عن النعمة، ولكن المقصود هنا الحديث عن نعمة القرآن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعنى المراد أي حدث أيها الرسول نفسك والناس بالقرآن".

 

وأضاف: "طول ما أنت قاعد حدث نفسك عن نعمة الله وقول الحمد لله"، موضحا: "التبلد على نعمة الله تعالى للفقير أمر طبيعي لكن على الميسور حاله كارثة ومصيبة".
 

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