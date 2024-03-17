ريهام سعيد تنفي لـ "صدى البلد" اعتزالها الفن والإعلام

كشفت الاعلامية ريهام سعيد في تصريح خاص لصدى البلد حقيقة اعتزالها الفن والاعلام .

وقالت ريهام سعيد :" غير حقيقي تلك الاخبار ولم اعتزل الفن وساقاضي كل من نشر اخبار كاذبة عني لان ذلك سيسبب لي ضررا مع القناة ".



تابعت :" انا كنت متفقة اني اظهر للناس في لايف بعد الفجر ولكن حسيت ان شكلي مش مناسب دلوقتي فقررت الابتعاد ، وتفاجات نشر اخبار باعتزالي وفسروا المنشور بطريقة خاطئة .

ريهام سعيد:

نشرت الإعلامية والفنانة ريهام سعيد تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “ فيس بوك.

وقالت ريهام سعيد: “سأختفي لمدى طويلة حتى تعود لي روحي ونفسي وطموحاتي، أشباه البشر كتير اوي وأنا زهقت من لعب دور الضحية، بس أنا فعلا بيتضحك عليا سهل اوي ومش عارفة أتعامل مع حد، كله يالا نفسي وأنا محدش شاف مني غير كل خير”.

وأضافت: “الفترة اللي فاتت مريت بحاجات كتيرة اوي وتعرضت للتشويه مش بس الشكل والسمعة كمان. قبل تشويه الشكل 8 سنين من تشويهي عشان أقع، حرب غريبة عشان ماشتغلش في الإعلام وفي التمثيل من مين معرفش. تعبت خلاص من الحروب غير المبررة، الناس شريرة اوي اوي ليه؟؟؟؟ تعبت من الغيرة والحقد تعبت، أنا حبيت وأخلصت في كل حاجة عملتها في حياتي، مش حاسة إن دي النهاية، حاسة إن جزائي موجود وموجود في الدنيا مش بس في الآخرة”.