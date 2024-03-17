عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ريهام سعيد تنفي لـ "صدى البلد" اعتزالها الفن والإعلام

ريهام سعيد
ريهام سعيد

كشفت الاعلامية ريهام سعيد في تصريح خاص لصدى البلد حقيقة اعتزالها الفن والاعلام .

وقالت ريهام سعيد :" غير حقيقي تلك الاخبار ولم اعتزل الفن وساقاضي كل من نشر اخبار كاذبة عني لان ذلك سيسبب لي ضررا مع القناة ".


تابعت :" انا كنت متفقة اني اظهر للناس في لايف بعد الفجر ولكن حسيت ان شكلي مش مناسب دلوقتي فقررت الابتعاد ، وتفاجات نشر اخبار باعتزالي وفسروا المنشور بطريقة خاطئة .

 

ريهام سعيد:

نشرت الإعلامية والفنانة ريهام سعيد تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “ فيس بوك.

وقالت ريهام سعيد: “سأختفي لمدى طويلة حتى تعود  لي روحي ونفسي وطموحاتي، أشباه البشر كتير اوي وأنا زهقت من لعب دور الضحية، بس أنا فعلا بيتضحك عليا سهل اوي ومش عارفة أتعامل مع حد، كله يالا نفسي وأنا محدش شاف مني غير كل خير”.

وأضافت: “الفترة اللي فاتت مريت بحاجات كتيرة اوي وتعرضت للتشويه مش بس الشكل والسمعة كمان. قبل تشويه الشكل 8 سنين من تشويهي عشان أقع، حرب غريبة عشان ماشتغلش  في الإعلام وفي التمثيل من مين معرفش. تعبت خلاص  من الحروب غير المبررة، الناس شريرة اوي اوي ليه؟؟؟؟ تعبت من الغيرة والحقد تعبت، أنا حبيت وأخلصت في كل حاجة عملتها في حياتي، مش حاسة إن دي النهاية، حاسة إن جزائي موجود وموجود في الدنيا مش بس في الآخرة”.

ريهام سعيد الاعلامية ريهام سعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه مرة واحدة|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. وعيار21 مفاجأة سابع يوم رمضان

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك بعد آخر تراجع

لحظة القبض علي مسئول كبير وعشيقته في رشوة أسوان الكبرى.. شاهد

حمو بيكا وكزبرة ضيفا برنامج رامز جاب من الآخر.. اليوم

مين قال؟.. رد أسرة أحمد رفعت ووزير الرياضة على تكفل محمد صلاح بعلاجه

بعد أستوديو القاهرة.. تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ|القصة الكاملة

انتهاء فصل الشتاء رسميًا بهذا التوقيت|موعد إجازة شم النسيم والطقس المتوقع بالربيع

حبيبة الشماع "جديدة"| فتاة تقفز من شرفة منزل.. خطيبها حاول التعدي عليها| تفاصيل مؤلمة

موضوعات متعلقة

حمو بيكا وكزبرة ضيفا برنامج رامز جاب من الآخر.. اليوم

مسلسل حق عرب الحلقة 6.. حنان تخبر عرب السويركي برغبه رباح في خطبتها

مسلسل العتاولة .. هدى الإتربي تتحدث عن شخصية دينا

مسلسل حق عرب الحلقة 5.. تعرف على القنوات الناقلة

صراع مع المرض اللعين .. الموت يفجع نجم مسرح مصر

تفاصيل حفلات وائل الفشني فى رمضان

أنا السبب.. فتحي عبد الوهاب يكشف أشياء غريبة في كواليس تصوير المداح4

بحبك لحد آخر العمر.. زوجة رامي صبري تحتفل بعيد ميلاده الـ46

ترشيحاتنا

مستشفيات جامعة الزقازيق تستقبل 9 طلاب مصابين في حادث جامعة الجلالة

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع وزارة الصحة تنظم عدداً من القوافل الطبية لخدمة المجتمع

الاتحاد الأوروبي: ندعم جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر

رئيس وزراء بلجيكا: الشراكة مع مصر ستقدم المزيد من الاستثمارات وفرص العمل

السيسي: ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي يشمل حزمة تسهيلات مالية بنحو 7.4 مليار يورو

صيد العقارب كشف أسراره| لتر واحد من سم العقرب يجعلك ملياردير.. كيف؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلويات رمضان.. طريقة تحضير قطايف بالشوكولاتة

هنرجعلكم فرق الفلوس.. شركة سيارات تعد العملاء برد أموالهم حال انخفاض الأسعار

قفطان لافت.. ميرهان حسين تثير الجدل بظهورها | شاهد

الاستعانة بالحيوانات.. 5 ملاحظات مثيرة على برنامج رامز جاب من الآخر

فيديو

فاقد للوعي وحالته صعبة.. ماذا يحدث للاعب أحمد رفعت؟

بكاء يسرا اللوزى وفرحة إياد نصار.. كواليس انتهاء تصوير صلة رحم

حبيبة الشماع جديدة.. فتاة تقفز من البلكونة بسبب خطيبها

بعد أستوديو القاهرة.. تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ|القصة الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ