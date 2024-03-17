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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7.. هروب أمير كرارة والقبض على شقيقه

بيت الرفاعي
بيت الرفاعي

بدأت الحلقة السادسة من مسلسل بيت الرفاعي بأحداث مثيرة حيث هرب ياسين (أمير كرارة) من منزل عائلته الجديد رغم اعتراض أخيه يحيى (تامر نبيل)، وفى نفس الوقت تصل الشرطة إلى المنزل، ويكشف الضابط أنه حضر ليس من أجل ياسين (أمير كرارة) وإنما للقبض على يحيى بعد ظهور أدلة جديدة فى قضية تسهيل هروب أخيه ياسين.

ويكشف الضابط أن السيارة النقل التى صدمت عربة الترحيلات وهرب منها ياسين، هى باسم عائلة الرفاعى، ولذلك فهناك أمر بالقبض على يحيى وتحبسه النيابة 15 يوما على ذمة التحقيق، ويظهر فاروق فى قسم الشرطة ويعرض على أبناء عمه المساعدة والعودة للعيش فى المنزل مرة أخرى ولكن جمالات (رحاب الجمل) ترفض بعدما طردهم من منزلهم وأهانهم.

وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل بيت الرفاعي أحداثا مثيرة، حيث وصل ياسين- الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة، إلى منزل عائلته، بناء على الاتفاق بينه وبين فاروق ابن عمه، الذي يقدم دوره الفنان أحمد رزق، بأنه سيأتي إليه عندما علم بطرده لكل أفراد أسرته من المنزل.

ووجد ياسين جمالات شقيقته تقابله وحذرته من دخول المنزل لأن فاروق يتوعد بقتله ولن يتناقش معه على الإطلاق.

رحاب الجمل تنشر صورة من كواليس بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6.. أمير كرارة في مأزق بسبب أحمد رزق

رفض الانصراف ودخل المنزل وهو يتخفى ولكن ضربه أحد بالعصا على رأسه وظهر وهو مكتف الأيدي أمام فاروق وحاول ياسين أن يتناقش مع فاروق ويفهمه بأنه لم يقتل والده وأنه كتب كل شيء له لكي يستفزه بالعمل معه.

يشهد مسلسل بيت الرفاعي، العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل أعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.

يجسد أمير كرارة دور "دكتور " خلال أحداث العمل وهو متزوج من إيناس كامل، أما الفنانة ميرنا جميل فتجسد دور “كوافيرة” تقع في غرامه، وتظهر ملك قورة بدور شقيقته، ويكون على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، ويلعب سيد رجب دور عمه كما تقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.

الفنان امير كرارة أمير كرارة رحاب الجمل ملك قورة مسلسل بيت الرفاعي

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