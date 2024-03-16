مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6.. أمير كرارة في مأزق بسبب أحمد رزق

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل بيت الرفاعي أحداثا مثيرة، حيث وصل ياسين- الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة، إلى منزل عائلته، بناء على الاتفاق بينه وبين فاروق ابن عمه، الذي يقدم دوره الفنان أحمد رزق، بأنه سيأتي إليه عندما علم بطرده لكل أفراد أسرته من المنزل.

وجد ياسين جمالات شقيقته تقابله وحذرته من دخول المنزل لأن فاروق يتوعد بقتله ولن يتناقش معه على الإطلاق.

رفض الانصراف ودخل المنزل وهو يتخفى ولكن ضربه أحد بالعصا على رأسه وظهر وهو مكتف الأيدي أمام فاروق وحاول ياسين أن يتناقش مع فاروق ويفهمه بأنه لم يقتل والده وأنه كتب كل شيء له لكي يستفزه بالعمل معه.

أحداث الحلقة 5 من مسلسل بيت الرفاعي

شهدت الحلقة 5 من مسلسل بيت الرفاعي أحداثا مثيرة، حيث يحاول ياسين الذي يجسده الفنان أمير كرارة، إنقاذ ابنته فيورط نفسه في أزمة كبيرة قد تكشفه أمام فاروق ابن عمه، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق.

هاتف الدكتور ياسين طليقته التي تجسد شخصيتها الفنانة إيناس كامل، وأخبرها بأن تأتي إلى مدينة الإسكندرية لتأخذ ابنتها حبيبة، وبالفعل تخبر زوجها صلاح الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد عبد الله، ولكن كانت المفاجأة أنه اتصل بفاروق يخبره بالأمر، وأنه يمكنه مساعدته في العثور على ياسين.

مسلسل بيت الرفاعي

يشهد مسلسل بيت الرفاعي، العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل أعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.

يجسد أمير كرارة دور "دكتور " خلال أحداث العمل وهو متزوج من إيناس كامل، أما الفنانة ميرنا جميل فتجسد دور “كوافيرة” تقع في غرامه، وتظهر ملك قورة بدور شقيقته، ويكون على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، ويلعب سيد رجب دور عمه كما تقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.