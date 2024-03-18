خسائر بالملايين.. قصة عقار 5 مكرر المتفحم بحريق أستوديو الأهرام| فيديو

يعتقد البعض بحسب الثقافة الشعبة الموروثة أن رقم 5 يجلب الحظ ويحمي من الحسد، ولكن تلك القعدة لم تنطبق على العقار 5 مكرر المتفحم إثر حريق استوديو الاهرام، الذي شب اثناء تصوير أحد المسلسلات الدراما الرمضانية في الساعات الأولى من صبيحة يوم 16 من الشهر الجاري، ليلتهم الحريق المهول قرابة الست عقارات ومن ضمنهم عقار 5 مكرر، الذي يطل على الاستوديو المنكوب القبع بمنطقة العمرانية في محافظة الجيزة.

وسط حوائط مهدمة تتشح بسواد الحريق المشؤوم يقف "حسن محمد حسن" بين بقايا اطلال عقاره المتفحم اجراء حريق أستوديو الأهرام، متحسساً جدران منزله في حسرة وكمد، بعد أن التهمته النيران في وقعة مروعة اشبه بالأفلام والمسلسلات، ليبات " حسن" بين ليلة وضحاها من صاحب عقار ظل قائم لقرابة الـ 49 عاماً إلى شخص بلا منزل أو مأوى هو وأسرته المكونة من قرابة 10 افراد.

شاهد الحريق بالفيسبوك

علم "حسن" صاحب عقار استوديو الأهرام المتفحم، بالحريق المدوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليرى منزله من قبيل الصدفة وهو يشتعل، بعد انهائه نوبة عمله القائم بالمملكة العربية السعودية:" انا معرفتش بالحريق غير من المواقع والفيسبوك، بعد ما خلصت شغلي وانا في جده، شفت بيتي بيولع والنار طلعه منه، كنت مرعوب على أهلي وبيتي ومكنتش عارف أعمل أيه ساعاتها".

حريق استوديو الأهرام

فور معرفة " حسن " بالحريق" حاول الاتصال بأسرته ليتطمأن عليهم، بعد أن أصابه الذعر على زوجته وابنته الرضيعة خوفاً عليهم من مصير مرعب رسم بمخيلته أثر رؤيته للحريق عبر هاتفه المحمول: " انا كنت مرعوب على أهل بيتي وكنت خايف ليكون حد اتصاب فيهم أو حصله حاجة لا قدر الله بس الحمدلله ربنا نجاهم من الحريق"، وذلك وفقاً لرواية "حسن" لموقع "صدى البلد".

وفي هذه الاثناء سارع " حسن" لحجز أقرب طائرة من السعودية إلى القاهرة ليصل بأقصى سرعة إلى عقاره المتفحم، وفي ذهنه الاف السناريوهات ليجد الواقع أسوأ مما تخيله عقله " انا مكنتش متوقع ان البيت يتفحم كده وخسر كل حاجة بما فيهم البيت اللي جالوا قرار إزالة بسبب الحريق".

خسائر حريق استديو الأهرام

بحسب بيان أصدرته النيابة العامة، دلت المعاينة الأولية على أن نيران حريق استوديو الأهرام التهمت 7 أفدنة مقام عليها أستوديوهات الأهرام حيث تعد الخسائر الحريق بملايين الجنيهات، كما امتد الحريق إلى 6 عقارات مواجهة للأستوديوهات ومنها انتقلت إلى 4 عقارات خلفها.

تبين من التحقيقات، أن الأستوديوهات جزء منها يستخدم في تصوير المسلسلات وكان آخرها "المعلم" للفنان "مصطفى شعبان"، حيث تستأجر وزارة الثقافة عدد منها.

حريق استوديو الأهرام

صدمة العمر

ذهل " حسن" صاحب عقار رقم 5 الملاصق لأستوديو الأهرام، من الخسائر المادية التي لحقت منزله المكون من ثمان طوابع، وكانت من ضمن تلك الخسائر أدوات كهربائية تقدر بحوالي 90 ألف جنيه أقدم على شرائها مؤخراً: " انا كنت جايب أجهزة كهربائية لسه بكرتونتها ملحقناش نفرح بيها، ده غير البيت اللي كله النار عشان خاطر حريقة حصلت بسبب تصوير مسلسل ضيعنا و8 بيوت تانيا".

بعد سؤال "حسن " أهالي المنطقة عما حدث قيل له ان الحريق نشب بالأستوديو، حين كان يتم تصوير إحدى حلقات المسلسل الرمضاني وذلك بعد خروج شرارة من نيران كانت موقدة في مشهد تصويري، لتشبب بعدها النيران في الاعمدة الخشبية والاقمشة المتواجدة كديكورات بأستوديو الأهرام، وحين فشل فريق العمل في إطفاء الحيق هربوا من مكان التصوير لتجتاح بعدها النيران المنازل المجاورة للأستوديو المتفحم حالياً.

الإهمال بطل الحريق

يعول " حسن"، على الإهمال الي لحق استوديو الأهرام ولك لعدم وجود وسائل الحماية الكافة من طفايات حريق أو سيارة إطفاء تلازم الاستوديو خلال فترات التصوير، لتحكم السيطرة على أي حريق قد يندلع بالأستوديو كما حدث:" كان ممكن الحريق ده يتلحق وتحصل الخساير دية لو كان في عربية مطافي او طفايات حريق بالأستوديو لكن للأسف مكنش في أي وسيلة أمان او حماية من الحرايق والنتيجة خسرت بيتي ومالي".

حريق استوديو الأهرام

يقدر" حسن" خسائر عقاره المتفحم بحوالي 8 مليون جنيه ولك بخلاف التلفيات من أجهزة كهربائية وحاولي 45 جرام من الذهب الخاص بزوجته، مطالباً من الجهات المسؤولة بالتعويض عن كافة الاضرار التي لحقت به وبمنزله جراء حريق لا ذنب له به دفعه هو وأسرته ليصبحوا بلا مأوى بعد ان كانوا ملك لاحد العقارات.

.وكانت الحماية المدنية اخلت 7 عمارات مجاورة لحريق ستوديو الأهرام، بشارع خاتم المرسلين بحي العمرانية، ودفعت بحوالي 36 سيارة إطفاء للإسراع للسيطرة على حريق، عبر 4 خزان مياه إلي داخل أحد مباني باستديو الأهرام بالجيزة، وذلك أثر نشوب الحريق أثناء تصوير مشاهد لمسلسل الفنان مصطفي شعبان.