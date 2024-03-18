عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خسائر بالملايين.. قصة عقار 5 مكرر المتفحم بحريق أستوديو الأهرام| فيديو

حريق استوديو الأهرام
حريق استوديو الأهرام

يعتقد البعض بحسب الثقافة الشعبة الموروثة أن رقم 5 يجلب الحظ ويحمي من الحسد، ولكن تلك القعدة لم تنطبق على العقار 5 مكرر المتفحم إثر حريق استوديو الاهرام، الذي شب اثناء تصوير أحد المسلسلات الدراما الرمضانية في الساعات الأولى من صبيحة يوم 16 من الشهر الجاري، ليلتهم الحريق المهول قرابة الست عقارات ومن ضمنهم عقار 5 مكرر، الذي يطل على الاستوديو المنكوب القبع بمنطقة العمرانية في محافظة الجيزة.

وسط حوائط مهدمة تتشح بسواد الحريق المشؤوم يقف "حسن محمد حسن" بين بقايا اطلال عقاره المتفحم اجراء حريق أستوديو الأهرام، متحسساً جدران منزله في حسرة وكمد، بعد أن التهمته النيران في وقعة مروعة اشبه بالأفلام والمسلسلات، ليبات " حسن" بين ليلة وضحاها من صاحب عقار ظل قائم لقرابة الـ 49 عاماً إلى شخص بلا منزل أو مأوى هو وأسرته المكونة من قرابة 10 افراد.

شاهد الحريق بالفيسبوك

علم "حسن" صاحب عقار استوديو الأهرام المتفحم، بالحريق المدوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليرى منزله من قبيل الصدفة وهو يشتعل، بعد انهائه نوبة عمله القائم بالمملكة العربية السعودية:" انا معرفتش بالحريق غير من المواقع والفيسبوك، بعد ما خلصت شغلي وانا في جده، شفت بيتي بيولع والنار طلعه منه، كنت مرعوب على أهلي وبيتي ومكنتش عارف أعمل أيه ساعاتها".

حريق استوديو الأهرام

فور معرفة " حسن " بالحريق" حاول الاتصال بأسرته ليتطمأن عليهم، بعد أن أصابه الذعر على زوجته وابنته الرضيعة خوفاً عليهم من مصير مرعب رسم بمخيلته أثر رؤيته للحريق عبر هاتفه المحمول: " انا كنت مرعوب على أهل بيتي وكنت خايف ليكون حد اتصاب فيهم أو حصله حاجة لا قدر الله بس الحمدلله ربنا نجاهم من الحريق"، وذلك وفقاً لرواية "حسن" لموقع "صدى البلد".

وفي هذه الاثناء سارع " حسن" لحجز أقرب طائرة من السعودية إلى القاهرة ليصل بأقصى سرعة إلى عقاره المتفحم، وفي ذهنه الاف السناريوهات ليجد الواقع أسوأ مما تخيله عقله " انا مكنتش متوقع ان البيت يتفحم كده وخسر كل حاجة بما فيهم البيت اللي جالوا قرار إزالة بسبب الحريق".

خسائر حريق استديو الأهرام

بحسب بيان أصدرته النيابة العامة، دلت المعاينة الأولية على أن نيران حريق استوديو الأهرام التهمت 7 أفدنة مقام عليها أستوديوهات الأهرام حيث تعد الخسائر الحريق بملايين الجنيهات، كما امتد الحريق إلى 6 عقارات مواجهة للأستوديوهات ومنها انتقلت إلى 4 عقارات خلفها.

تبين من التحقيقات، أن الأستوديوهات جزء منها يستخدم في تصوير المسلسلات وكان آخرها "المعلم" للفنان "مصطفى شعبان"، حيث تستأجر وزارة الثقافة عدد منها.

حريق استوديو الأهرام

صدمة العمر

ذهل " حسن" صاحب عقار رقم 5 الملاصق لأستوديو الأهرام، من الخسائر المادية التي لحقت منزله المكون من ثمان طوابع، وكانت من ضمن تلك الخسائر أدوات كهربائية تقدر بحوالي 90 ألف جنيه أقدم على شرائها مؤخراً: " انا كنت جايب أجهزة كهربائية لسه بكرتونتها ملحقناش نفرح بيها، ده غير البيت اللي كله النار عشان خاطر حريقة حصلت بسبب تصوير مسلسل ضيعنا و8 بيوت تانيا".

بعد سؤال "حسن " أهالي المنطقة عما حدث قيل له ان الحريق نشب بالأستوديو، حين كان يتم تصوير إحدى حلقات المسلسل الرمضاني وذلك بعد خروج شرارة من نيران كانت موقدة في مشهد تصويري، لتشبب بعدها النيران في الاعمدة الخشبية والاقمشة المتواجدة كديكورات بأستوديو الأهرام، وحين فشل فريق العمل في إطفاء الحيق هربوا من مكان التصوير لتجتاح بعدها النيران المنازل المجاورة للأستوديو المتفحم حالياً.

الإهمال بطل الحريق

يعول " حسن"، على الإهمال الي لحق استوديو الأهرام ولك لعدم وجود وسائل الحماية الكافة من طفايات حريق أو سيارة إطفاء تلازم الاستوديو خلال فترات التصوير، لتحكم السيطرة على أي حريق قد يندلع بالأستوديو كما حدث:" كان ممكن الحريق ده يتلحق وتحصل الخساير دية لو كان في عربية مطافي او طفايات حريق بالأستوديو لكن للأسف مكنش في أي وسيلة أمان او حماية من الحرايق والنتيجة خسرت بيتي ومالي".

حريق استوديو الأهرام

يقدر" حسن" خسائر عقاره المتفحم بحوالي 8 مليون جنيه ولك بخلاف التلفيات من أجهزة كهربائية وحاولي 45 جرام من الذهب الخاص بزوجته، مطالباً من الجهات المسؤولة بالتعويض عن كافة الاضرار التي لحقت به وبمنزله جراء حريق لا ذنب له به دفعه هو وأسرته ليصبحوا بلا مأوى بعد ان كانوا ملك لاحد العقارات.

.وكانت الحماية المدنية اخلت 7 عمارات مجاورة لحريق ستوديو الأهرام، بشارع خاتم المرسلين بحي العمرانية، ودفعت بحوالي 36 سيارة إطفاء للإسراع للسيطرة على حريق، عبر 4 خزان مياه إلي داخل أحد مباني باستديو الأهرام بالجيزة، وذلك أثر نشوب الحريق أثناء تصوير مشاهد لمسلسل الفنان مصطفي شعبان.

حريق استوديو الاهرام استوديو الأهرام حريق استوديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاه نجم الزمالك السابق .. تفاصيل

آخر تسجيل صوتي لحبيبة الشماع ضحية سائق أوبر قبل وفاتها .. فيديو

شوف هتقبض كام| موعد صرف مرتبات الموظفين والمعاشات عن شهر أبريل

أول ظهور لعشيقة المسئول الكبير المتهم في قضية رشوة أسوان الكبرى..فيديو

ملك الأرقام القياسية.. محمد صلاح يحقق إنجازا تاريخيا أمام مانشستر يونايتد

سبب حريق مول القاهرة الجديدة.. مفاجأة

تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ| القصة الكاملة

مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 8.. كيف ستنتقم مي عمر من أحمد زاهر؟

موضوعات متعلقة

السفير الفنزويلي: المصريون شعب مضياف.. وتشافيز يعيش في روحنا | خاص

جروبات خراب البيوت.. مجموعات لفضح خصوصيات البنات والرجال بدون محاسبة

من سجن العزلة إلى نور الحياة.. رنا ومؤمن قصة حب تتحدى التنمر|فيديو

أكاذيب كتاب "كفاحي".. من يحاسب نتنياهو على خطابات الكراهية ضد الفلسطينيين؟

حفريات بعمر نصف مليار سنة تكشف لحظة تطور الحياة على الأرض

شاهد عيان يروي لـ صدى البلد تفاصيل مفزعة عن زلزال اليابان المدمر

الفيديو حقق 24 مليون مشاهدة .. هل هدمت إسرائيل المسجد الأقصى؟

ترشيحاتنا

كيف وصف قادة أوروبا القمة المصرية- الأوروبية.. متحدث الرئاسة يوضح

خسائر بالملايين.. قصة عقار 5 مكرر المتفحم بحريق أستوديو الأهرام| فيديو

الأرصاد تحذر من ذروة عدم استقرار الطقس.. وهذه الفئات ممنوعة من الخروج

لن تصدق.. ماذا يحدث لمرضى الضغط عند تناول العرقسوس

أرخص هاتف ذكي للشراء في رمضان 2024

"شادية بقت صباح" و"عبدالوهاب أصبح عبدالمطلب".. حمو بيكا وكزبرة في ورطة بسبب رامز جلال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال لافت.. نسرين طافش تبهر متابعيها | شاهد

بفستان أنيق.. نرمين الفقي تستعرض جمالها داخل السيارة

بفستان قصير وقفطان.. رانيا منصور تثير الجدل في أحدث ظهور

سحورك عندنا.. فول بالطحينة مع بيض بالخضار

فيديو

"إحنا موجودين" .. حسن عبد الفتاح يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

مبقتش اتحرك وهذه أمنيتي الوحيدة .. الفنانة نجوى فؤاد تتعرض لوعكة صحية

قبل انتشار الخبر بفترة طويلة.. صابرين تتحدث عن انفصالها

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عدداً من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ