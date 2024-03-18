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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد مرغني: الزمالك تطور فنيًا تحت قيادة جوميز

صدى البلد

أكد، أحمد مرغني، لاعب الزمالك السابق، أن الفريق تطور على الصعيد الفني، تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خلال الفترة الأخيرة.

 

قال أحمد مرغني في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع أحمد علي عبر قناة الزمالك، أنه رغم خسارة مباراتي الأهلي والجونة، إلا أن الفريق قدم مستوى فني مميز وتطور أداء اللاعبين تحت قيادة فنية للبرتغالي جوميز.

 

وأضاف، جوميز نجح في زيادة نسبة الاستحواذ للفريق، وتطبيق الضغط على لاعبي المنافس بشكل جيد.

 

وأتم مرغني تصريحاته مؤكدًا أن جوميز مدرب جيد على الصعيد الفني، ولا بد من منحه الفرصة كاملة وعدم محاسبته بالقطعة.

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أحمد مرغني: الزمالك تطور فنيًا تحت قيادة جوميز

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