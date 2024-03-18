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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة الصحة في غزة تعرض مشاهد من اشتعال النيران بـ مجمع الشفاء

مجمع الشفاء في غزة
مجمع الشفاء في غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، أنه نشب حريق على بوابة مجمع الشفاء الطبي في غزة بسبب القصف الإسرائيلي نتيجة العملية العسكرية التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المستشفي.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان لها عبر قناتها على تليجرام: "نشوب حريق على بوابة مجمع الشفاء الطبي"، لافته إلى وجود حالات اختناق بين النساء والاطفال النازحين بالمستشفى، وقطع الاتصالات.

وأضافت الوزارة أن النازحون محاصرون داخل مبنى الجراحات التخصصيه، وفي استقبال الطوارى بمبني 8 في المجمع.

وأشارت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحي مع عدم القدرة على انقاذ أحد من المصابين بسبب كثافة النيران واستهداف كل من يقترب من النوافذ في جريمة اخرى ضد المؤسسات الصحيه.

وناشدت وزارة الصحة في غزة كافة مؤسسات الأممية إيقاف هذه المجزرة فورا ضد المرضى والجرحي والنازحين والطواقم الطبية داخل المستشفى.

https://t.me/MOHMediaGaza/5193

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، بدء عملية عسكرية في مستشفى الشفاء في غزة، وذلك بناء على معلومات استخباراتية حول وجود قيادات لحركة حماس بالمستشفى.

ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية، فإن القوات خاصة الإسرائيلية تسللت لـ مستشفى الشفاء لملاحقة مسلحين بارزين من حماس.

وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن هناك عدد من دبابات الاحتلال الإسرائيلي تتمركز على البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء في غزة.

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