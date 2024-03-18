حبس عامل أطلق الرصاص على شاب أمام أعين شقيقه بالمنيرة

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس المتهم، بقتل شاب بطلق ناري في المنيرة الغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أنه نشبت مشادة كلامية بين شقيق الضحية والمتهم بسبب خلافات جيرة، دفعت المتهم بالتشاجر مع شقيق الضحية، فتدخل الاخير للدفاع عن شقيقه، مما دفع المتهم لإطلاق النار عليه بفرد خرطوش، أسفر عن مصرعه في الحال

تلقى قسم شرطة المنيرة الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مصابا بطلق ناري وسط الشارع.

تبين بالفحص المبدئي مقتل شخص طلق ناري إثر ادعاء مشاجرة، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وحرر محضر بالواقعة، واحيل للنيابة للتحقيق.