عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عامل أطلق الرصاص على شاب أمام أعين شقيقه بالمنيرة

صدى البلد

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس المتهم، بقتل شاب بطلق ناري في المنيرة الغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

 

وكشفت التحقيقات، أنه نشبت مشادة كلامية بين شقيق الضحية والمتهم بسبب خلافات جيرة، دفعت المتهم بالتشاجر مع شقيق الضحية، فتدخل الاخير للدفاع عن شقيقه، مما دفع المتهم لإطلاق النار عليه  بفرد خرطوش، أسفر عن مصرعه في الحال

 

txt

حبس المتهم بانهاء حياة جاره في مشاجرة بالوراق

txt

صاحب شركة أدوية يطلق الرصاص على بواب وعامل في الطالبية

تلقى قسم شرطة المنيرة الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مصابا بطلق ناري وسط الشارع. 

 

تبين بالفحص المبدئي مقتل  شخص طلق ناري إثر ادعاء مشاجرة، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

وحرر محضر بالواقعة، واحيل للنيابة للتحقيق.

 

المنيرة المنيرة الغربية نيابة شمال الجيزة قتل شاب مشادة كلامية قسم شرطة المنيرة الغربية النجدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه فجأة|الذهب يعاود التراجع ثامن يوم رمضان..وهذا سعر عيار 21 الآن

فتح عينه| أول طلب من أحمد رفعت بعد إفاقته.. تفاصيل

السكر هيغرق السوق|الحكومة تعلن انتهاء الأزمة رسميًا خلال أيام.. والكيلو بـ27 جنيها

تراجع 4 جنيهات رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك ثامن يوم رمضان

ستصل القاهرة مساء.. الأرصاد تحذر المواطنين من سقوط أمطار.. فيديو

انفراد.. طلب غريب للمتهم بقضية حبيبة الشماع من داخل محبسه | فيديو

الأرصاد تحذر من ذروة عدم استقرار الطقس.. وهذه الفئات ممنوعة من الخروج

تعرف على سبب التهام النيران لكباريه شهير بالقاهرة الجديدة.. فيديو

ترشيحاتنا

طلعوا الجواكت.. أمطار غزيرة تضرب مطروح

مسئول إسرائيلي يتحدث عن هدنة متوقعة لمدة 6 أسابيع في مفاوضات الدوحة| تفاصيل

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية| تفاصيل

احذر.. الحبس وغرامة مليون جنيه لمنظمي رحلات عمرة رمضان 2024 بالمخالفة

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 18 مارس 2024|فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين 18 مارس 2024.. ومفاجأة في عيار 21|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منى زكي بإطلالات مثيرة للجدل في أحدث جلسة تصوير تشعل السوشيال ميديا

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل القطايف المقرمشة

ملابس لافتة.. نادين نجيم تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

دي خصوصيات وكده كتير.. شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة لهذا السبب

"إحنا موجودين" .. حسن عبد الفتاح يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

مبقتش اتحرك وهذه أمنيتي الوحيدة .. الفنانة نجوى فؤاد تتعرض لوعكة صحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ