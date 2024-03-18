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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهم بانهاء حياة جاره في مشاجرة بالوراق

صدى البلد

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس المتهم بانهاء حياة عامل، بسكين بسبب خلافات الجيرة خلال مشاجرة في الوراق.

 

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع المتهم بقتل شخص ويدعى "محمد.م" خلال مشاجرة في الوراق.

وكشفت التحقيقات، أن مشاجرة حدثت بين المتهم والمجني عليه، بسبب "خلافات الجيرة"، فتطورت المشاجرة، وسدد  المتهم طعنة للضحية، فسقط قتيلا في الحال.

 

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وتلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة قتيل إثر ادعاء مشاجرة.

 

وبإجراء التحريات  توصلت إلى مقتل شخص، خلال مشاجرة بسبب خلافات جيرة اعتدى خلالها المتهم عليه بسلاح أبيض "مطواة" فأرداه قتيلا.

 

وحرر محضر بالواقعة، واحيل للنيابة للتحقيق

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