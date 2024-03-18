عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسؤول إسرائيلي: سنعرض هدنة لمدة ستة أسابيع في غزة مقابل إطلاق سراح 40 محتجزا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة رويترز، والتي نقلت عن مسؤول إسرائيلي، أن إسرائيل ستعرض هدنة لمدة ستة أسابيع في غزة مقابل إطلاق سراح 40 محتجزا.

وفي سياق متصل، أكد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن عرقلة حكومة جيش الاحتلال الإسرائيلي من دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة من خلال فرض العديد من القيود شديدة التعقيد على شاحنات المساعدات كشفت عن الوجه القبيح لهذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.

وأشار إلى أن الصمت الرهيب من المجتمع الدولي جعل جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم جميع أنواع العنف والتخريب والدمار داخل قطاع غزة فلم يكتف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقطع الكهرباء ومنع الطاقة وتدمير دور العبادة والمستشفيات والمدارس والجامعات والبنية الأساسية والمنازل داخل قطاع غزة ولكن وصل الأمر إلى تجويع الشعب الفلسطيني ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

 

وقال " السويدى " فى تصريحات له اليوم : إن المجتمع الدولي مطالب وأن يتدخل وبأقصى سرعة لدعم ومساندة الجهود الجبارة والكبيرة التى تقوم بها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأوضاع الإنسانية والكارثية فى قطاع غزة مؤكداً أن حصول الإنسان على لقمة العيش والغذاء تعد من أبسط حقوق الإنسان التى يتمتع بها معتبراً صمت المجتمع الدولي عن هذه السياسات الاسرائيلية البشعة والمخالفة لابسط حقوق الإنسان ستظل وصمة عار جبين البشرية جمعاء.

إسرائيل غزة مسؤول إسرائيلي وكالة رويترز رويترز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه فجأة|الذهب يعاود التراجع ثامن يوم رمضان..وهذا سعر عيار 21 الآن

فتح عينه| أول طلب من أحمد رفعت بعد إفاقته.. تفاصيل

السكر هيغرق السوق|الحكومة تعلن انتهاء الأزمة رسميًا خلال أيام.. والكيلو بـ27 جنيها

تراجع 4 جنيهات رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك ثامن يوم رمضان

انفراد.. طلب غريب للمتهم بقضية حبيبة الشماع من داخل محبسه | فيديو

ستصل القاهرة مساء.. الأرصاد تحذر المواطنين من سقوط أمطار.. فيديو

الزراعة: لا صحة لوجود فيروس يؤدى إلى نفوق الدواجن

الأرصاد تحذر من ذروة عدم استقرار الطقس.. وهذه الفئات ممنوعة من الخروج

ترشيحاتنا

ما حكم من أصيب بمرض مفاجئٍ في نهار رمضان؟.. الأزهر يجيب

شكري يؤكد لـ"أونروا" دعم مصر لاستمرار عملها‬ في تقديم المساعدات للفلسطينيين

الإصابات تحرم الأهلي من 6 لاعبين أمام سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

سقوط عمرو الليثي من الطابق الثالث و15 غرزة بالجسد.. ماذا حدث؟

11 جنيها في الجرام.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الاثنين 18 مارس

وفد إسرائيلي يتوجه إلى قطر اليوم لإجراء مفاوضات الهدنة في قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالعبايات.. شاهد أبرز إطلالات نسرين طافش في رمضان تشعل إنستجرام

بعد تصدرها التريند.. شاهد أجرأ إطلالات مي عمر المثيرة للجدل بالسوشيال ميديا

منى زكي بإطلالات مثيرة للجدل في أحدث جلسة تصوير تشعل السوشيال ميديا

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

فيديو

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

دي خصوصيات وكده كتير.. شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة لهذا السبب

"إحنا موجودين" .. حسن عبد الفتاح يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

مبقتش اتحرك وهذه أمنيتي الوحيدة .. الفنانة نجوى فؤاد تتعرض لوعكة صحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ