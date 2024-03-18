مسؤول إسرائيلي: سنعرض هدنة لمدة ستة أسابيع في غزة مقابل إطلاق سراح 40 محتجزا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة رويترز، والتي نقلت عن مسؤول إسرائيلي، أن إسرائيل ستعرض هدنة لمدة ستة أسابيع في غزة مقابل إطلاق سراح 40 محتجزا.

وفي سياق متصل، أكد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن عرقلة حكومة جيش الاحتلال الإسرائيلي من دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة من خلال فرض العديد من القيود شديدة التعقيد على شاحنات المساعدات كشفت عن الوجه القبيح لهذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.

وأشار إلى أن الصمت الرهيب من المجتمع الدولي جعل جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم جميع أنواع العنف والتخريب والدمار داخل قطاع غزة فلم يكتف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقطع الكهرباء ومنع الطاقة وتدمير دور العبادة والمستشفيات والمدارس والجامعات والبنية الأساسية والمنازل داخل قطاع غزة ولكن وصل الأمر إلى تجويع الشعب الفلسطيني ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال " السويدى " فى تصريحات له اليوم : إن المجتمع الدولي مطالب وأن يتدخل وبأقصى سرعة لدعم ومساندة الجهود الجبارة والكبيرة التى تقوم بها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأوضاع الإنسانية والكارثية فى قطاع غزة مؤكداً أن حصول الإنسان على لقمة العيش والغذاء تعد من أبسط حقوق الإنسان التى يتمتع بها معتبراً صمت المجتمع الدولي عن هذه السياسات الاسرائيلية البشعة والمخالفة لابسط حقوق الإنسان ستظل وصمة عار جبين البشرية جمعاء.