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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسليم 226 قطعة أرض سكنية للشباب بقرى اللواء صبيح في الفرافرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

سلم الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، 226 قطعة أراض سكنية كمرحلة أولى من إجمالي عدد 1773 قطعة جار تسليمها للمواطنين، لبناء منازل عليها بامتداد قرى اللواء صبيح ممن انطبقت عليهم الشروط المعلنة مسبقا، وذلك بحضور جهاز المركز التنفيذي المعني بالموضوع وجموع غفيرة من المواطنين.

وقال رئيس المركز، إن ذلك ياتي في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتوفير احتياجات المواطنين الاساسيه والعمل على حل مشكلة ارتفاع اسعار إيجار الوحدات السكنية وتوفير مساكن بأسعار مخفضة وكذلك تشجيعا للجذب السكاني للمحافظة.

نائب محافظ الوادي الجديد تشارك أبناء مركز حسن حلمي الإفطار الرمضاني



ووجه رئيس المركز بمخاطبة التموين لتدعيم القرية بإعتماد عدد من البدالين التموينين لخدمة المواطنين وسرعة تسوية وتمهيد الشوراع الداخلية بالقرية، والانتهاء من تخصيص وطرح المنطقة الحرفية بالقرية وسرعة حل مشكلة أحد المواطنين وتوصيل الصرف الصحي لمنزله.

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