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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

هل سيتم استئناف خطة تخفيف الأحمال بعد شهر رمضان؟ وزارة الكهرباء توضح

انقطاع الكهرباء بعد
انقطاع الكهرباء بعد شهر رمضان

يبحث العديد من المواطنين عن مواعيد قطع الكهرباء في رمضان 2024، والتي باتت أمرا يشغل بال جميع المواطنين، حيث أنه تم توقف تخفيف الأحمال في رمضان، فهل  سيتم استئناف خطة تخفيف الأحمال بعد شهر رمضان، أم لا. 

مصير انقطاع الكهرباء بعد شهر رمضان

وفي هذا الصدد، بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، بوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بهدف توفير الراحة للمواطنين لأداء العبادات والشعائر الدينية بكل يسر وسهولة.

وتم إصدار تعليمات من قبل الشركة القابضة لكهرباء مصر لمركز التحكم القومي للشبكة الكهربائية بالالتزام بقرار مجلس الوزراء بوقف تطبيق جدول تخفيف الأحمال طوال فترة شهر رمضان المبارك، مما يسهم في تقديم خدمة كهرباء مستقرة للمواطنين دون انقطاعات.

وأوضحت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قرار استمرار أو عودة العمل بجداول تخفيف الأحمال بعد انتهاء شهر رمضان يخضع لقرار مجلس الوزراء، وهو الجهة المختصة في هذا الشأن.

كما أشارت المصادر إلى عدم وجود أي تعليمات من شركات الكهرباء بقطع التيار الكهربائي عن أي منطقة في جميع محافظات البلاد، وفي حالة وجود أي انقطاع للكهرباء، سيتم ذلك بسبب أعمال الصيانة أو وجود أعطال في المحطات أو الشبكة، وتم التأكيد على ضرورة الاتصال بالخط الساخن المخصص للإبلاغ عن أي انقطاع للكهرباء.

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هذا، وتعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في هذه الفترة على إجراء عمليات الصيانة لوحدات التوليد ومكونات الشبكة القومية للكهرباء بما يعزز استقرار الخدمة ويحافظ على التيار الكهربائي دون انقطاع خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بما يتماشى مع قرار وقف تطبيق جدول تخفيف الأحمال. 

وسبق، ووافقت الحكومة منذ أيام على وقف تخفيف أحمال الكهرباء خلال شهر رمضان الكريم 2024، ليتم وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال خلال الشهر الكريم.

وقف تخفيف أحمال الكهرباء

وسبق، وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أسبابها التي أدت الي تنفيذ خطة تخفيف الاحمال و جاءت كالآتي:

- نقص الوقود الذي يأتي لمحطات الإنتاج مما يؤدي لعدم كفايته في تغطية حاجة المواطنين من الكهرباء.

- زيادة الاستهلاك اليومي من الكهرباء يؤثر سلبا علي الامدادات الواصلة من الوقود فنجد كثير من المواطنين لا يرشدون في استهلاك الكهرباء و يستخدموها بلا حرص.

- سرقات التيار الكهربائي المتعددة فنجد المواطنين يوصلون المنازل الخاصة بهم بـ «أعمدة» الكهرباء الرئيسية في الشوارع و هذا بالطبع يفرض عليه غرامات كبيرة.

- بالرغم من انخاض درجات الحرارة في الأيام الماضية إلا أنه كان هناك استهلاك يومي عالي و مرتفع جدا في استهلاك الكهرباء.

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